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Азарт на скорости: «Ростелеком» в Алтайском крае построил оптическую сеть для игорной зоны

«Ростелеком» построил магистральный канал связи до игорной зоны «Сибирская монета», которая расположена рядом с туркомплексом «Бирюзовая Катунь» на границе Алтайского края и Республики Алтай. На объекты комплекса федеральный оператор предоставил скоростной интернет и цифровое телевидение.

Источник фото: altaipalace.ru

«Ростелеком» разработал проект по организации волоконно-оптических линий связи весной прошлого года. Компания предложила строительство оптики в грунт, а также последующее обслуживание и развитие сетевой инфраструктуры. Предварительные расчеты, кроме технических преимуществ, показали значительную экономию средств заказчика. Строительство началось в августе 2021 года и шло примерно месяц. За это время специалисты «Ростелекома» проложили больше девяти километров кабеля в условиях непростой горной местности.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Мы предоставили игорной зоне широкополосный доступ в интернет на скорости более 350 Мбит/с и установили в гостевых домах цифровое телевидение по технологии SMART TV. Это решение можно интегрировать в информационную систему гостиничного комплекса и централизованно управлять сервисом, например, автоматически включать телевизор в момент заселения гостя, отправлять на экран персонализированное приветствие и любую полезную информацию.

В ближайшее время «Ростелеком» планирует расширить охват услугами гостевых домов, а также подключить к цифровому ТВ номера отеля Altai Palace. В планах оператора — предоставить в игорный комплекс мобильную связь.

Марина Пухарева,
генеральный директор ООО «Алтай Пэлас Отель»:

— Наша игорная зона сейчас в стадии активного развития. В ближайшие годы на ее территории откроются еще несколько отелей, появится сеть баров и ресторанов. Мощность построенного «Ростелекомом» магистрального канала поможет развивать нашу локальную сеть передачи данных и предоставлять современные цифровые услуги в новые объекты.

Справка

Технология SMART TV позволяет подключить услугу «Телевидение для гостиниц» без ТВ-приставки, для управления услугой достаточно ТВ-пульта. Техническая поддержка «Ростелекома» по этому решению работает в круглосуточном режиме, а регулярные обновления программного обеспечения постоянно расширяют функционал сервиса без дополнительных усилий со стороны клиента.

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