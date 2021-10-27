Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка»

С 1 ноября процентная ставка по счету «Моя копилка» на остаток от 10 тысяч рублей повышается до 5,5% годовых.

Банк «Открытие» продолжает последовательно повышать ставку по накопительному счету, чтобы предложить наиболее выгодные условия клиентам, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок. Проценты по «Моей копилке» начисляются ежедневно на фактический остаток средств на счете. Пополнение и снятие средств возможно без ограничений и без потери ранее выплаченных процентов.

Накопительный счет «Моя копилка» клиенты могут открыть в офисе и дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение «Открытия».

Более подробно ознакомиться с условиями, ставками, сроками, необходимым пакетом документов по накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.