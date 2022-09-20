20 сентября
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Потребитель

Банк «Открытие» предлагает кешбэк 5% за оплату ЖКХ

Банк «Открытие» запустил акцию «Кешбэк за оплату ЖКХ». Новые клиенты, оформившие до 31 октября 2022 года дебетовую или зарплатную Opencard, будут получать повышенный кешбэк 5% за оплату услуг ЖКХ.

Источник: Банк «Открытие».

Оплачивая покупки до 30 ноября 2022 года картой Opencard, клиенты смогут получать:

  • повышенный кешбэк 5% за оплату услуг ЖКХ*;
  • кешбэк 1,5% за все покупки с 1 октября, до конца сентября — 1%;
  • кешбэк 2% за все покупки при поддержании статуса «Плюс» с 1 октября, до конца сентября — 1,5%.

После окончания акции «Кешбэк за оплату ЖКХ» держатели карт продолжат получать кешбэк до 2% в рамках программы лояльности МАКС.

Максимальные ежемесячные лимиты по начислению бонусов:

  • для клиентов без статуса — до 500 бонусных рублей за оплату ЖКХ и до 3000 бонусных рублей за все покупки;
  • для клиентов со статусом «Плюс» — до 750 бонусных рублей за оплату ЖКХ и до 5000 бонусных рублей за все покупки.

В рамках акции бесплатными будут выпуск и обслуживание карты Opencard. Заказать карту можно дистанционно через сайт open.ru, интернет-банк или мобильное приложение «Открытия», с бесплатной доставкой, а также в любом офисе банка. Подробные условия акции можно найти на сайте банка.

* за оплату на сумму не менее 100 рублей; для клиентов, ранее не оформлявших Opencard.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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