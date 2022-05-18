18 мая
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Потребитель

Банк «Открытие» предлагает предпринимателям пакет услуг «Только 1%" с бесплатным эквайрингом

Банк запускает новый пакет услуг для компаний малого бизнеса «Только 1%". Он предусматривает бесплатный эквайринг, комиссию 1% за входящие платежи, а также увеличенные лимиты на бесплатное снятие средств с карты, переводы физлицам и индивидуальным предпринимателям на свой счет в банке, бесплатные рублевые платежи.

Источник: Банк «Открытие».

Для ряда категорий предпринимателей из ритейла и сферы услуг, определенных Банком России, новый пакет услуг предусматривает 0% за эквайринг. Для остальных клиентов комиссия за эквайринг составит только 1%. Стоимость нового пакета — 1% комиссии за входящие платежи.

«Мы разработали новый пакет для предпринимателей из сферы услуг и ритейла, которым необходим оптимальный набор услуг, включая эквайринг, и при этом с минимальными расходами и быстрым подключением», — подчеркнул Сергей Животягин, лидер трайба транзакционные продукты блока «Малый и средний бизнес» банка «Открытие».

Дополнительно банк увеличил лимит по снятию наличных с бизнес-карты без комиссии — теперь он составляет 1 млн рублей, при этом клиент получает до 5% кешбэка за покупки. Все внешние платежи и переводы можно проводить бесплатно. Лимит по переводам физлицам без комиссии вырос до 2 млн рублей, а по внутрибанковским переводам ИП на личный счет в банке «Открытие» — до 5 млн рублей.

Подробнее ознакомиться с условиями пакета услуг «Только 1%" можно на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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