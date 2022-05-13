Банк «Открытие»: 71% сибиряков, жителей Забайкалья и Бурятии готовы пользоваться российским аналогом AppStore и Google Play

Почти три четверти наших земляков поддерживают идею правительства создать российский аналог AppStore и Google Play и намерены им пользоваться. Лишь 3% не пользуются соцсетями. Четверть опрошенных жителей СФО, Забайкалья и Бурятии продолжает пользоваться заблокированными в России соцсетями и сервисами (Facebook, Инстаграм и другими) через VPN. Таковы результаты опроса* банка «Открытие».

93% респондентов-сибиряков пользуются соцсетями более 5 лет, 3% - менее 5 лет. Только 3% заявили, что не пользуются соцсетями принципиально.

После блокировки в России Facebook, Инстаграм и других соцсетей и сервисов 41% перестали ими пользоваться принципиально. Еще 3% перестали пользоваться из-за страха.

Почти треть респондентов (31%) сократили посещение этих сервисов из-за необходимости пользоваться VPN. При этом 24% не перестали пользоваться Facebook, Инстаграм и другими заблокированными сервисами, потому что пользование ими не запрещено законом.

Российские соцсети и сервисы (ВКонтаке, Одноклассники) имеют широкое проникновение. Регулярно ими пользуются 92% опрошенных. Еще 2% начали пользоваться после блокировки иностранных соцсетей. 2% не пользуются российскими соцсетями и сервисами, но хотят начать. Таким образом, 96% сибиряков, забайкальцев и жителей республики Бурятия пользуются или хотят начать пользоваться российскими соцсетями и сервисами. 3% респондентов заявили, что не намерены использовать российские соцсети и сервисы принципиально.

Идея правительства РФ создать национальный аналог ставшим недоступными или ограниченно доступными в России онлайн-магазинам приложений AppStore и Google Play пользуется большой популярностью 71% заявили, что будут пользоваться российским онлайн-магазином. 7% относятся к этой идее отрицательно и считают, что эффективный аналог международным онлайн-магазинам приложений в России создать не получится. 8% заявили, что все равно будут искать способы пользоваться AppStore и Google Play. 14% вообще не пользуются подобными сервисами.

*Опрос проведен банком «Открытие» 4−11 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие»