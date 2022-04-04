4 апреля
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Потребитель

Банк «Открытие» снижает тарифы по онлайн-инкассации для компаний продуктового ритейла

Банк «Открытие» запустил акцию для бизнеса, позволяющую до 1 июня подключить онлайн-инкассацию на льготных условиях. Сниженный тариф на услугу «Онлайн-инкассация в АДМ» доступен компаниям продуктового ритейла.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Акция «АДМ для поддержки бизнеса» предназначена для компаний из сегмента продуктового ритейла, занятых в розничной и оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Стоимость услуги в рамках акции — 0,1% от суммы внесенных наличных, но не менее 15 000 рублей в месяц. Такой тариф действует для клиентов два месяца с даты его подключения. Далее целевой тариф будет устанавливаться по соглашению с клиентом.

Предложение действует до 1 июня и доступно клиентам, имеющим расчетный счет в банке «Открытие», включая тех, у кого уже установлены автоматизированные депозитные машины. По акции можно установить максимум три АДМ для одного юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Ранее банк «Открытие» предоставил такие же условия медицинским компаниям.

Использование АДМ сокращает трудозатраты сотрудников компаний на сортировку и упаковку наличных в сумки, а также исключает оформление бумажных сопроводительных документов: они просто не требуются. Средняя экономия времени персонала составляет до 30 минут ежедневно. Еще одно преимущество — проверка купюр на подлинность в момент их приема от покупателей, так как за счет технологий распознавания автоматизированная депозитная машина обладает максимальной точностью.

В отличие от привычной услуги инкассации, онлайн-инкассация в АДМ позволяет компании работать в круглосуточном режиме с наличной торговой и агентской выручкой без выхода из торговой точки или офиса продаж, зачислять средства на расчетный счет или специальный банковский счет в режиме онлайн, на 100% исключить риски хранения наличных в кассе компании в ночное время и праздничные дни. По заказу корпоративных клиентов банк «под ключ» организует закупку, установку и подключение автоматизированной депозитной машины, направляя по SMS персональные коды для внесения наличных.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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