Банк «Открытие» увеличил до года срок вклада «Первый» под 8% годовых

Ранее открыть вклад «Первый» клиенты могли на три месяца. Увеличение срока вклада до года позволит сберегателям получать гарантированный высокий доход в четыре раза дольше.
Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей, максимальная — 3 миллиона рублей. Проценты по желанию клиента могут выплачиваться в начале или в конце срока действия договора, а также ежемесячно. Максимальная доходность — 8% годовых доступна при получении процентов по окончании вклада.
Предложение действует для новых сберегателей, у которых на 31 августа 2022 года в «Открытии» на вкладах и накопительных счетах было размещено не более 50 тысяч рублей.
В поддержку вклада «Первый» банк провел рекламную кампанию на федеральных телеканалах и в диджитал-каналах с амбассадорами «Открытия» — народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.
Оформить вклад можно как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».
Более подробно с условиями вклада «Первый» можно ознакомиться на сайте банка.
ПАО Банк «ФК Открытие»