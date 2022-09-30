30 сентября
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Потребитель

Банк «Открытие» увеличил до года срок вклада «Первый» под 8% годовых

С 1 октября клиенты банка «Открытие» смогут оформить рублевый вклад «Первый» под 8% годовых сразу на год. Это позволит сберегателям зафиксировать повышенную доходность по депозиту на более долгий период. Для сравнения, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков по итогам второй декады сентября составляла 6,74% годовых.

Деньги.
Деньги.

Ранее открыть вклад «Первый» клиенты могли на три месяца. Увеличение срока вклада до года позволит сберегателям получать гарантированный высокий доход в четыре раза дольше.

Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей, максимальная — 3 миллиона рублей. Проценты по желанию клиента могут выплачиваться в начале или в конце срока действия договора, а также ежемесячно. Максимальная доходность — 8% годовых доступна при получении процентов по окончании вклада.

Предложение действует для новых сберегателей, у которых на 31 августа 2022 года в «Открытии» на вкладах и накопительных счетах было размещено не более 50 тысяч рублей.

В поддержку вклада «Первый» банк провел рекламную кампанию на федеральных телеканалах и в диджитал-каналах с амбассадорами «Открытия» — народным артистом России Константином Хабенским и телеведущей, актрисой Мариной Кравец.

Оформить вклад можно как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».

Более подробно с условиями вклада «Первый» можно ознакомиться на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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