Банк «Открытие» запускает push-уведомления для пользователей веб-версии на iOS и Android

С 30 октября 2023 года клиенты, заходящие в интернет-банк «Открытия» с мобильных телефонов на IOS и Андроид, могут получать push-уведомления об операциях.
Кроме того, в интернет-банке создан раздел «Уведомления». Там клиент может прочитать те же самые уведомления, что и в мобильном приложении.
Чтобы подключить push-уведомления для устройств на Android необходимо:
- войти в интернет-банк «Открытия» и в появившемся внизу окне «Уведомления» нажать «Разрешить»;
- во всплывающем окне снова кликнуть на «Разрешить»;
- после этого пользователь увидит сообщение об успешном подключении push-уведомлений.
Для настройки push-уведомлений для устройств на iOS версии 16.4 и выше нужно:
- войти в интернет-банк «Открытия»;
- установить приложение банка на главный экран мобильного устройства (инструкция появится в уведомлении внизу экрана);
- добавить ярлык интернет-банка «Открытия» на экран «Домой»;
- войти в интернет-банк «Открытия» с главного экрана мобильного устройства, нажав на ярлык, и в появившемся внизу окне «Уведомления» нажать «Разрешить»;
- во всплывающем окне снова кликнуть на «Разрешить»;
- после этого пользователь увидит сообщение об успешном подключении push-уведомлений.
Веб-версия интернет-банка дает возможность клиентам быстро и безопасно входить с помощью биометрии, контролировать расходы, оплачивать услуги по QR-коду, оформлять новые продукты банка и многое другое. Также веб-версию можно использовать в любом популярном браузере на планшетах, ноутбуках и компьютерах. Она доступна для владельцев всех мобильных устройств.
Ознакомиться с тарифам за различные форматы уведомлений можно на сайте банка. Для получения более подробной информации о подключении push-уведомления рекомендуем обращаться в чат в мобильном приложении или колл-центр «Открытия».