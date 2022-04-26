Барнаул вошел в число городов, где открылись первые брендированные пункты выдачи заказов Авито Доставки

Авито совместно с партнером — логистической компанией EXMAIL — открывает пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через Авито Доставку. Первые 18 пунктов начинают принимать и отправлять заказы с апреля 2022 года в двенадцати городах России.

Авито — это самая массовая платформа для коммерции в России*, где взаимодействуют около 80 млн человек. Сервис Авито Доставки позволяет не ограничиваться рамками города или региона при выборе желаемого товара, а совершать покупки по всей России. Товары доставляются в более чем 1 100 городов и 21 тысячу населенных пунктов страны. Кроме того, сервис расширяет возможности малого и среднего бизнеса, 50% представителей которого пользуются Авито для продажи своих товаров.

Сергей Пустыльник,

руководитель Департамента логистики Авито:

— Популярность Авито Доставки возрастает с каждым месяцем. Поэтому для нас очень важно как масштабирование сети точек выдачи посылок — чтобы наши клиенты могли легко найти пункт у дома, — так и их совершенствование — расширение функционала, приятный дизайн, увеличенная минимальная площадь, по сравнению со стандартной, принятой в отрасли. Для этого в партнерстве с логистической компаний EXMAIL мы запускаем брендированные пункты выдачи заказов. Всего к концу 2022 года планируется открыть более 350 новых пунктов.

18 первых пунктов выдачи открываются в следующих городах: пять в Новосибирске, три в Красноярске, по одному в Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Казани, Абакане, Томске, Иркутске, Барнауле, Перми и Хабаровске. У жителей этих городов появится возможность первыми в России протестировать удобство и функционал новых точек. Количество пунктов выдачи по всей стране будет увеличиваться ежемесячно. Компании планируют расширять сеть пунктов выдачи Авито и EXMAIL за счет привлечения партнеров. Новым партнерам от EXMAIL будет предоставлено обучение, пошаговый план развития, техническая поддержка и помощь персонального бизнес-консультанта.

Пункт выдачи и отправки онлайн-заказов. Фото: Авито Доставка Пункт выдачи и отправки онлайн-заказов. Фото: Авито Доставка Пункт выдачи и отправки онлайн-заказов. Фото: Авито Доставка

В честь открытия пунктов выдачи Авито и EXMAIL запускают акцию: в течение трех месяцев цена доставки заказа через пункты EXMAIL составит всего 9 рублей.

Андрей Волков,

генеральный директор EXMAIL:

— Логистическая компания EXMAIL с 2008 года оказывает услуги экспресс-доставки грузов и документов на территории РФ и предлагает решение самых актуальных вопросов современной логистики. Плюсы, транслируемые нашей компанией, позволили нам заключить договор о сотрудничестве с Авито и стать партнером Авито Доставки. Планируется, что широкая сеть совместных подразделений охватит значительное число городов России. Благодаря отработанной логистической цепочке и многолетнему опыту работы EXMAIL гарантирует скорость доставки заказов для клиентов Авито. А квалифицированность наших сотрудников позволяет осуществлять доставку не только быстро, но и максимально качественно.

Чем отличаются новые пункты выдачи?

Уютное , стильное пространство , в котором комфортно проверять покупки или упаковывать заказы на отправку;

стильное пространство в котором комфортно проверять покупки или упаковывать заказы на отправку; Расширенная площадь помещения: от 35 до 65 кв. м;

Наличие комфортных примерочных для того , чтобы убедиться , что вещь хорошо сидит и подходит по размеру;

чтобы убедиться что вещь хорошо сидит и подходит по размеру; Удобное расположение розеток для проверки товара из категорий бытовой техники и электроники.

Пункт выдачи и отправки онлайн-заказов. Фото: Авито Доставка

Увидеть все доступные пункты выдачи и отправки заказов, в том числе совместные отделения Авито и EXMAIL, пользователи могут при оформлении заказа через Авито Доставку. В пункте выдачи сотрудник поможет оформить посылку и предоставит упаковку. Через Авито Доставку можно отправлять товары стоимостью до 150 тыс. рублей, а максимальные габариты посылки не должны превышать вес до 15 кг и размеры более 120×80×50 см.

Сервис Авито Доставка был запущен в марте 2018 года. Он значительно расширил возможности пользователей Авито для покупки и продажи товаров, и обеспечил безопасность сделок для обеих сторон: после того, как покупатель выбирает и оплачивает на сайте товар, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и доставки возвращается на его карту, без каких-либо комиссий.

За год — с февраля 2021 по февраль 2022 года — количество заказов с использованием Авито Доставки выросло в десять раз. Весной востребованность сервиса у россиян продолжила расти — в марте 2022 года количество заказов в Авито Доставке выросло на 40% по сравнению с началом месяца.

Адрес пункта выдачи заказов в Барнауле: ул. 65 лет Победы, 29

Справка

Авито — самая массовая платформа для коммерции в России. Лидер рейтинга шоппинг-приложений от App Annie в 2021 по общему количеству установок на мобильных устройствах. 78% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. Каждый день пользователи добавляют порядка 700 000 новых объявлений. Каждую секунду на Авито совершается шесть сделок.

Ежемесячно на Авито взаимодействуют более 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 95 млн. В 2020 году пользователи Авито совершили 182 миллиона сделок по продаже товаров (данные совместного исследования Авито и Data Insight). Сегодня с помощью сервиса можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Благодаря деятельности Авито по независимым оценкам в 2020 году было предотвращено образование 23 мусорных полигонов в России и потенциальный выброс около 18 миллионов тонн парниковых газов, что равнозначно эффекту работы 12 млн га леса.

* По данным data. ai (App Annie), в марте Авито стал самым скачиваемым приложением в России в категории «Покупки».