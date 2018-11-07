Барнаульская компания запустила новую производственную линию

Компания « Ренессанс Косметик » запустила новую линию выпуска пеномоющих средств, потратив около миллиона долларов. Это позволит в два раза увеличить производственные мощности. На линии будут производить продукцию, пользующуюся наибольшим спросом, — жидкое мыло и средства для мытья посуды.

Виктор Косихин,

директор «Ренессанс Косметик»:

Сейчас у нас более 700 наименований и 25 видов выпускаемой продукции. С каждым месяцем становится все сложнее управлять таким ассортиментом. Буквально месяц назад мы завершили большой проект по автоматизации производства и сегодня запускаем современное оборудование.

Новую линию по производству пеномоющих средств Виктор Косихин называет венцом программы автоматизации. Ее монтировали с 9 октября. Сейчас идет последний этап отладки, который контролируют тайваньские мастера, представители поставщика оборудования.

При выборе поставщика учитывали в том числе опыт сотрудничества с крупными мировыми компаниями — Procter & Gamble, Unilever, Mary Kay.

Новая линия длиной 60 метров — это полный цикл производства от выдува бутылки до розлива продукции и ее упаковки.

Скорость линии — 6000 единиц продукции/час. Это позволит увеличить мощность в два раза — с 4 до 8 миллионов штук в месяц. Продукцию «Ренессанс Косметик» теперь сможет купить буквально каждый житель страны.

Как работает интернет-магазин барнаульской компании «Ренессанс Косметик». vk.com/travyaltay Как в Барнауле работает интернет-магазин по доставке товаров для красоты и быта. архив компании «Ренессанс Косметик» Завод «Ренессанс-Косметик» Алиса Дригина Завод «Ренессанс-Косметик» Алиса Дригина Завод «Ренессанс-Косметик» Алиса Дригина Завод «Ренессанс-Косметик» Алиса Дригина Завод «Ренессанс-Косметик» Алиса Дригина

На старой линии с производительностью в два раза меньше работали шесть человек. Новое оборудование обслуживают всего четыре-пять операторов, это позволит значительно сократить трудозатраты на единицу выпускаемой продукции.

Линия интеллектуальная и позволяет существенно улучшить контроль качества продукции. Оборудование диагностирует каждый этап производства и сообщает об авариях, а также самостоятельно определяет по нескольким параметрам бракованный продукт.

Только в этом году компания «Ренессанс Косметик» потратила 100 миллионов рублей на автоматизацию и модернизацию. Так, здесь внедрили линию по изготовлению дой-паков. Это особый вид гибкой вакуумной упаковки, представляющей собой пакет с донышком.

Такая упаковка знакома барнаульцам по майонезам и кетчупам. Но вот моющие средства в нее стали разливать впервые в Алтайском крае. Ее преимущество — 20%-ная экономия по сравнению с тем же объемом продукта в другой таре.

Завод «Ренессанс-Косметик» Алиса Дригина

Чем известна компания «Ренессанс Косметик»

«Ренессанс Косметик» — крупнейшее за Уралом предприятие по производству бытовой химии и косметики с полным циклом — от разработки рецептуры и дизайна упаковки до поставки готовой продукции.

Из более 700 наименований продукции более 400 производится под торговой маркой заказчиков, таких как «Лента», «Мария-Ра», «Магнит», «Новэкс», «О'кей», «Ярче» и др.

В компании есть собственные бренды: «Выгодная уборка», Ecotherapy, «Нежность прикосновения», «Травы Алтая», Flashine, «Для всей семьи», «ЛаРосса», «Чистюнька», Brand и др.

ООО «Ренессанс Косметик». ОГРН 1022201380541. Юридический адрес: 656922, г. Барнаул, ул. Звездная, 15-б.