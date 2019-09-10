Барнаульскому нотариусу удалось отбиться от санкций энергетиков за безучетное потребление

«Барнаульская горэлектросеть» должна будет вернуть 167 тыс. рублей, которые уплатил ей нотариус после того, как в нотариальной конторе выявили неисправность электросчетчика. Решение об этом вынес арбитраж края. Энергетики полагали: у потребителя имело место безучетное потребление электроэнергии, а санкции за это предусмотрены жесткие. Однако судьи сочли претензии безосновательными. Если решение вступит в силу, энергетикам придется заплатить еще и проценты — 8 тыс. рублей.

Выявили неисправность

В октябре 2018 года сотрудники «Барнаульской сетевой компании» проверили электросчетчик в одной из нотариальных контор Барнаула. Проверка показала: счетчик неисправный. При нагрузке 3,63 кВт счетный механизм прибора учета оставался неподвижным, что в дальнейшем подтвердил и государственный региональный центр стандартизации и метрологии.

Поскольку потребитель вовремя не известил о неисправности энергетиков, случай они квалифицировали как безучетное потребление. И предъявили счет на 167 тыс. рублей.

Заплатил , но потребовал вернуть

Расчет энергетики сделали, как обычно в подобных случаях: исходя из мощности подключенного оборудования и его круглосуточного использования — причем с момента предыдущей проверки. То есть почти за год.

Нотариус счет оплатила. Но затем разобралась и пришла к выводу, что деньги заплатила необоснованно. Право требования возврата денег нотариус передала фирме «Центр независимых гарантий», которая и потребовала в арбитраже от БГЭС вернуть сумму. Интересы фирмы представлял юрист Иван Казанцев.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

О неисправности не знала

На суде констатировали: да, счетчик должен быть исправным, и за его работу несет ответственность потребитель. Однако нотариус в работу счетчика не вмешивалась, пломб не срывала и вообще — не сделала ничего такого, из-за чего счетчик мог бы исказить показания. По крайней мере, энергетики никаких доказательств этому не представили — но вина потребителя должна быть доказана.

Более того, энергетики не представили суду сведений, когда именно потребителю стало известно о неисправности счетчика. Соответственно, если эта дата не установлена, нельзя и сделать вывод, что нотариус вовремя не известила энергетиков о неисправности. Знала бы — известила бы.

На суд вызвали свидетеля — инспектора энергокомпании, проверявшего прибор учета. Он признал, что счетчик, вообще-то, работал исправно. И только при увеличении нагрузки до 3,63 кВт мощности в нем происходил сбой. А это из этого следует: при обычной эксплуатации выявить неисправность счетчика было просто невозможно.

Что решил суд

В итоге суд пришел к выводу, что энергетики предъявили 167 тыс. необоснованно и должны вернуть эту сумму. Кроме того, БГЭС должна будет выплатить еще и проценты за пользование чужими деньгами — около 9 тыс. рублей. с БГЭС взыскали еще госпошлину.

Судебное решение в полном объеме изготовлено 27 августа и еще не вступило в силу.