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Барнаульцы могут купить iPhone по подписке от 3000 рублей в месяц

МТС начала продажи смартфонов по подписке. Уже сейчас в салонах связи можно оформить заявку почти на всю актуальную линейку гаджетов Apple — от iPhone SE до 13 Pro Max. По программе подписки клиент получает смартфон за ежемесячную плату.

МТС начала продажи смартфонов по подписке.
МТС начала продажи смартфонов по подписке.
СС0.

В отличие от обычной рассрочки, по программе МТС Upgrade клиент в течение года выплачивает только 60% от цены устройства и далее может сделать апгрейд на новую модель по аналогичной подписке. Оставшиеся 40% при этом выплачивать не нужно: достаточно вернуть прежний смартфон и продолжить вносить ежемесячную плату за подписку на новое устройство. Таким образом можно экономить 40% цены смартфона, если каждый год менять его по подписке на новый.

При желании клиент может не делать апгрейд на новую модель, а выкупить гаджет в собственность. В любой момент можно внести весь остаток разом или просто продолжить платить по графику, пока стоимость смартфона не погасится полностью.

Программа МТС Upgrade доступна во всех собственных магазинах розничной сети МТС.

Оставить заявку на оформление программы МТС Upgrade можно в любом магазине МТС, а также на сайте forward-leasing.ru. В последнем случае процесс оформления происходит полностью онлайн и занимает несколько минут. После того, как заявка будет одобрена, можно выбрать на карте любой магазин МТС и прийти в него за новым iPhone — сотрудники выдадут смартфон за пару минут, все необходимые документы оформляются в электронном виде. Пользователем сервиса может стать абонент любого оператора, достигший 18 лет и имеющий гражданство РФ. Платежи за смартфон можно производить с любых банковских карт в личном кабинете на сайте forward-leasing.ru или в мобильном приложении Forward.

Подробности программы

Узнать подробности программы можно ссылке.

В салонах МТС (АО «РТК», ОГРН 1027739165662, 109147, Москва, ул. Воронцовская, д.5с2) предоставляется возможность пользоваться смартфоном по программе МТС Upgrade (далее — Программа) *. В соответствии с Программой, через 6 или 12 месяцев смартфон можно обменять на новый, не выплачивая остаточную стоимость по сдаваемому смартфону (до 40% от стоимости смартфона). В Программу включена защита смартфона от механических повреждений (для смартфонов Samsung возможность заменить экран и панель 1 раз, для смартфонов Apple возможность заменить экран 1 раз). Программа МТС Upgrade — каждый год новый флагман. Товар сертифицирован. Только для физических лиц. Товар, участвующий в Программе, может отличаться от изображений на рекламных материалах.

* Организатором Программы является ООО «Форвард лизинг» (ОГРН 1157746587943, 125040, Москва, ул. Правды, д.8к1). Услуги предоставляются посредством заключения договора лизинга. Полные правила Программы, обмена смартфонов и условия предоставления услуг (Общие правила лизинга товара для физических лиц) доступны для ознакомления по ссылке.

Срок действия программы: до 31.12.2022 г.

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