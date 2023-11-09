B2B-портал как инструмент наращивания объемов оптовой торговли

Особенности работы B2B-порталов
Термин B2B расшифровывается как «бизнес ради бизнеса», то есть, такая аббревиатура используется преимущественно в секторе крупного предпринимательства. Такое узкоспециализированное направление коммерческой деятельности больше похоже на сотрудничество.
Порталы, о которых идет речь, нужны бизнесу для оптовой реализации своей продукции. Они позволяют каждому партнеру завести свой личный кабинет на вашей торговой площадке, в котором формируются заказы, автоматически выставляются счета на оплату, можно следить за задолженностями и прочим.
B2B-порталы отличаются максимально простой и понятной системой интеграции. Для внедрения не понадобится штат программистов или других специалистов. Заказывая собственный портал, клиент получает инструкцию по его использованию, регулярные обновления, доступ к всесторонней технической поддержке и многое другое.
Какие преимущества дает собственный B2B-портал?
Согласно проведенным среди внедривших систему предпринимателей исследованиям, разработка B2B портала позволяет достичь следующих преимуществ:
- рост выручки (в среднем, на 20%);
- ускорение обработки заказов (примерно на треть), вне зависимости от региона нахождения и полная автоматизация обслуживания B2B клиентов;
- снижение операционных затрат (на 25-50%);
- рост среднего чека на 15-20%;
- существенное снижение нагрузки на менеджеров по продажам;
- повышение лояльности со стороны действующих и потенциальных клиентов за счет быстрого и удобного доступа ко всему каталогу товаров;
- повышение конкурентных преимуществ бизнеса, в целом;
- уменьшение проблем с логистикой за счет бесшовной интеграции с логистическими сервисами;
- сокращение рисков срыва сроков поставок и возникновения других неприятностей за счет минимизации влияния человеческого фактора;
- автоматизация бизнеса за счет применения расширенных возможностей электронного документооборота.
Протестировать работу портала можно бесплатно. Это позволит понять основные принцип работы и оценить возможные преимущества.
* Силти.