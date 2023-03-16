Безопасный заработок в сети 2023

Мошенник или нет?
Существуют десятки способов заработать в интернете. Определить с первого взгляда, попали ли вы на добросовестный ресурс, или нет, непросто даже человеку с опытом. Если вы — новичок, рекомендуем сначала посетить портал pro-zarabotok.com, на котором собрано максимум полезной информации, касающейся самых разных направлений, включая копирайтинг, социальные сети, ставки на спорт, криптовалюты и многое другое. Ненадежные источники заработка искать не придется — на ресурсе они собраны в специальном разделе.
Какие направления считаются наиболее надежными?
Если вы не готовы рисковать и хотите работать в направлениях, отличающихся стабильностью, рекомендуем в первую очередь рассмотреть:
- биржи копирайта/рерайта. Начать зарабатывать здесь можно, не имея даже малейшего опыта. Однако, чтобы старт был успешным, перед началом работы не лишним будет подтянуть грамотность (хотя бы в рамках школьной программы по русскому языку);
- прохождение опросов. Заработать на них больших сумм не получится, зато это направление одно из самых низкорисковых. Существенно повысить эффективность можно, зарегистрировавшись на нескольких опросниках сразу;
- лайки и комментарии в соцсетях. Те, кто вообще не имеют опыта, но хотят заработать (пусть даже времени на это уйдет немало), могут смело выбрать это направление;
- отзовики. Если вы любите писать отзывы и обзоры на купленные товары или услуги, которыми вы пользовались, на таких ресурсах также можно заработать, пусть и не слишком много;
- развитие собственного канала. Конкретные площадки мы рекламировать не будем, но если канал «выстрелит», заработать можно, несмотря на то, что в нише сейчас присутствует очень высокая конкуренция;
- заработок на прокачке аккаунта в играх;
- заполнение карточек товаров на маркетплейсах;
- доход от создания уникального фотоконтента.
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Можно ли работать удаленно по профессии?
Изменения, произошедшее в мире за последние несколько лет, привели к тому, что многие «офисные» специальности поменяли специфику и работать по ним стало возможно в формате онлайн.
Приведем несколько направлений, трудиться по которым можно удаленно:
- программист;
- контент-менеджер;
- специалист техподдержки;
- веб-дизайнер;
- автор текстов (на постоянной основе);
- SMM-специалист;
- прочее.
Для такого типа заработка важно правильно составить резюме, вовремя мониторить объявления от работодателей и оставлять на них грамотные отклики. Неважно, какой направление вы выберете, перед началом работы обязательно изучайте отзывы и всевозможные обзоры, позволяющие узнать максимум полезной информации о заинтересовавшем вас способе заработка.