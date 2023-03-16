16 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Безопасный заработок в сети 2023

Тема заработка в интернете вызывает интерес у большого количества людей. Для одних это становится основным доходом, кто-то использует такой вариант как «подработку». К сожалению, с развитием возможностей для заработка в сети увеличилось и число всевозможного вида мошенничеств. Как избежать «встречи» с недобросовестными сайтами, расскажем ниже.

Девушка работает дома за ноутбуком.
Девушка работает дома за ноутбуком.
Фото: freepik.

Мошенник или нет?

Существуют десятки способов заработать в интернете. Определить с первого взгляда, попали ли вы на добросовестный ресурс, или нет, непросто даже человеку с опытом. Если вы — новичок, рекомендуем сначала посетить портал pro-zarabotok.com, на котором собрано максимум полезной информации, касающейся самых разных направлений, включая копирайтинг, социальные сети, ставки на спорт, криптовалюты и многое другое. Ненадежные источники заработка искать не придется — на ресурсе они собраны в специальном разделе.

Какие направления считаются наиболее надежными?

Если вы не готовы рисковать и хотите работать в направлениях, отличающихся стабильностью, рекомендуем в первую очередь рассмотреть:

  • биржи копирайта/рерайта. Начать зарабатывать здесь можно, не имея даже малейшего опыта. Однако, чтобы старт был успешным, перед началом работы не лишним будет подтянуть грамотность (хотя бы в рамках школьной программы по русскому языку);
  • прохождение опросов. Заработать на них больших сумм не получится, зато это направление одно из самых низкорисковых. Существенно повысить эффективность можно, зарегистрировавшись на нескольких опросниках сразу;
  • лайки и комментарии в соцсетях. Те, кто вообще не имеют опыта, но хотят заработать (пусть даже времени на это уйдет немало), могут смело выбрать это направление;
  • отзовики. Если вы любите писать отзывы и обзоры на купленные товары или услуги, которыми вы пользовались, на таких ресурсах также можно заработать, пусть и не слишком много;
  • развитие собственного канала. Конкретные площадки мы рекламировать не будем, но если канал «выстрелит», заработать можно, несмотря на то, что в нише сейчас присутствует очень высокая конкуренция;
  • заработок на прокачке аккаунта в играх;
  • заполнение карточек товаров на маркетплейсах;
  • доход от создания уникального фотоконтента.

Найти лучшие направления для вашего развития вам поможет этот сайт.

Можно ли работать удаленно по профессии?

Изменения, произошедшее в мире за последние несколько лет, привели к тому, что многие «офисные» специальности поменяли специфику и работать по ним стало возможно в формате онлайн.

Приведем несколько направлений, трудиться по которым можно удаленно:

  • программист;
  • контент-менеджер;
  • специалист техподдержки;
  • веб-дизайнер;
  • автор текстов (на постоянной основе);
  • SMM-специалист;
  • прочее.

Для такого типа заработка важно правильно составить резюме, вовремя мониторить объявления от работодателей и оставлять на них грамотные отклики. Неважно, какой направление вы выберете, перед началом работы обязательно изучайте отзывы и всевозможные обзоры, позволяющие узнать максимум полезной информации о заинтересовавшем вас способе заработка.

  • Реклама #321575

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость