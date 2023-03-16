Безопасный заработок в сети 2023

Тема заработка в интернете вызывает интерес у большого количества людей. Для одних это становится основным доходом, кто-то использует такой вариант как «подработку». К сожалению, с развитием возможностей для заработка в сети увеличилось и число всевозможного вида мошенничеств. Как избежать «встречи» с недобросовестными сайтами, расскажем ниже.

Мошенник или нет?

Существуют десятки способов заработать в интернете. Определить с первого взгляда, попали ли вы на добросовестный ресурс, или нет, непросто даже человеку с опытом. Если вы — новичок, рекомендуем сначала посетить портал pro-zarabotok.com, на котором собрано максимум полезной информации, касающейся самых разных направлений, включая копирайтинг, социальные сети, ставки на спорт, криптовалюты и многое другое. Ненадежные источники заработка искать не придется — на ресурсе они собраны в специальном разделе.

Какие направления считаются наиболее надежными?

Если вы не готовы рисковать и хотите работать в направлениях, отличающихся стабильностью, рекомендуем в первую очередь рассмотреть:

биржи копирайта/рерайта. Начать зарабатывать здесь можно , не имея даже малейшего опыта. Однако , чтобы старт был успешным , перед началом работы не лишним будет подтянуть грамотность ( хотя бы в рамках школьной программы по русскому языку);

не имея даже малейшего опыта. Однако чтобы старт был успешным перед началом работы не лишним будет подтянуть грамотность хотя бы в рамках школьной программы по русскому языку); прохождение опросов. Заработать на них больших сумм не получится , зато это направление одно из самых низкорисковых. Существенно повысить эффективность можно , зарегистрировавшись на нескольких опросниках сразу;

зато это направление одно из самых низкорисковых. Существенно повысить эффективность можно зарегистрировавшись на нескольких опросниках сразу; лайки и комментарии в соцсетях. Те , кто вообще не имеют опыта , но хотят заработать ( пусть даже времени на это уйдет немало), могут смело выбрать это направление;

кто вообще не имеют опыта но хотят заработать пусть даже времени на это уйдет немало), могут смело выбрать это направление; отзовики. Если вы любите писать отзывы и обзоры на купленные товары или услуги , которыми вы пользовались , на таких ресурсах также можно заработать , пусть и не слишком много;

которыми вы пользовались на таких ресурсах также можно заработать пусть и не слишком много; развитие собственного канала. Конкретные площадки мы рекламировать не будем , но если канал «выстрелит», заработать можно , несмотря на то , что в нише сейчас присутствует очень высокая конкуренция;

но если канал «выстрелит», заработать можно несмотря на то что в нише сейчас присутствует очень высокая конкуренция; заработок на прокачке аккаунта в играх;

заполнение карточек товаров на маркетплейсах;

доход от создания уникального фотоконтента.

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Можно ли работать удаленно по профессии?

Изменения, произошедшее в мире за последние несколько лет, привели к тому, что многие «офисные» специальности поменяли специфику и работать по ним стало возможно в формате онлайн.

Приведем несколько направлений, трудиться по которым можно удаленно:

программист;

контент-менеджер;

специалист техподдержки;

веб-дизайнер;

автор текстов ( на постоянной основе);

на постоянной основе); SMM-специалист;

прочее.

Для такого типа заработка важно правильно составить резюме, вовремя мониторить объявления от работодателей и оставлять на них грамотные отклики. Неважно, какой направление вы выберете, перед началом работы обязательно изучайте отзывы и всевозможные обзоры, позволяющие узнать максимум полезной информации о заинтересовавшем вас способе заработка.