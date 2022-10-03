Безвозмездный заем: возможно ли это и какие преимущества дает

Заем без процентов можно получить у физических лиц и организаций. То, что он, действительно, безвозмездный , должно отражаться в соответствующем договоре. Часто потенциальные получатели такого кредита испытывают определенные сомнения относительно того, не обман ли это, будет ли заем беспроцентным в реальности, или платить все же придется.

Беспроцентный заем: особенности

На законодательном уровне прописана возможность предоставления средств, не предусматривающая начисления процентов. Получить их может и физическое лицо, и индивидуальный предприниматель, и организация.

Чем такая сделка выгодна для заемщика, понятно. Он получает требуемую сумму на определенный период и может успешно закрыть внезапно сформировавшуюся «дыру» в бюджете. Это может быть: сборы ребенка в школу, ремонт автомобиля, замена вышедшей из строя бытовой техники и т.д.

Но какова выгода для организации, которая такой кредит выдает, ведь она не получает с этого самого важного — дохода? Разберем:

новые клиенты. Конкуренция между финансовыми организациями довольно жесткая , и выдача безвозмездного заема ( обычно первого) позволяет нарастить клиентскую базу;

и выдача безвозмездного заема обычно первого) позволяет нарастить клиентскую базу; повышение популярности фирмы. Даже если конкуренты выдают кредиты под 1%, 0% все равно будут более привлекательными;

велика вероятность , что клиент , успешно выплативший первый беспроцентный кредит , чуть позже вернется вновь. Но поскольку чаще всего безвозмездным является только первый заем , компания , составившая себе репутацию , уже сможет заработать.

Кроме того, шанс получить выгоду в виде процентов остается всегда, ведь льготный период действует только при строгом выполнении клиентом условий. Если деньги не возвращаются в срок, компания, предоставившая кредит, прибыль получает.

Условия для получения займа

Ситуация, когда деньги нужны прямо сейчас, нередки. Брать у приятелей или родственников не всегда удобно и есть страх испортить отношения. А иногда просто не хочется, чтобы окружающие знали о финансовых затруднениях. Тогда лучше всего оформить займ в любой финансовой организации. При этом искать нужно такие, которые предоставляют льготный период, когда получить деньги можно на безвозмездной основе. Для этого понадобится:

паспорт;

гражданство страны;

совершеннолетний возраст , в большинстве случаев от 21 года;

в большинстве случаев от 21 года; постоянная регистрация.

Если требуется достаточно серьезная сумма на длительный срок, дополнительно стоит подготовить:

справку с места работы;

документы о доходах;

второй документ , подтверждающий личность.

Доход заемщика должен быть достаточным, чтобы покрыть взятую в долг сумму полностью единовременной выплатой или равными частями. О том, как будет происходить возврат, необходимо условиться заранее. Все оговоренные условия, включая сроки, вносятся в договор.

Если речь идет о большой сумме, принято привлекать одного или нескольких поручителей. В случае, если займ не будет возвращен и выяснится, что с заемщика получить его в данный момент невозможно, именно поручители станут отвечать по чужим долгам.

Впоследствии они смогут обратить взыскание в порядке регресса на того, кто действительно брал деньги. Но уж если финансовая организация не смогла вернуть свои средства, у физического лица шансов гораздо меньше.