Безвозмездный заем: возможно ли это и какие преимущества дает

Беспроцентный заем: особенности
На законодательном уровне прописана возможность предоставления средств, не предусматривающая начисления процентов. Получить их может и физическое лицо, и индивидуальный предприниматель, и организация.
Чем такая сделка выгодна для заемщика, понятно. Он получает требуемую сумму на определенный период и может успешно закрыть внезапно сформировавшуюся «дыру» в бюджете. Это может быть: сборы ребенка в школу, ремонт автомобиля, замена вышедшей из строя бытовой техники и т.д.
Но какова выгода для организации, которая такой кредит выдает, ведь она не получает с этого самого важного — дохода? Разберем:
- новые клиенты. Конкуренция между финансовыми организациями довольно жесткая, и выдача безвозмездного заема (обычно первого) позволяет нарастить клиентскую базу;
- повышение популярности фирмы. Даже если конкуренты выдают кредиты под 1%, 0% все равно будут более привлекательными;
- велика вероятность, что клиент, успешно выплативший первый беспроцентный кредит, чуть позже вернется вновь. Но поскольку чаще всего безвозмездным является только первый заем, компания, составившая себе репутацию, уже сможет заработать.
Кроме того, шанс получить выгоду в виде процентов остается всегда, ведь льготный период действует только при строгом выполнении клиентом условий. Если деньги не возвращаются в срок, компания, предоставившая кредит, прибыль получает.
Условия для получения займа
Ситуация, когда деньги нужны прямо сейчас, нередки. Брать у приятелей или родственников не всегда удобно и есть страх испортить отношения. А иногда просто не хочется, чтобы окружающие знали о финансовых затруднениях. Тогда лучше всего оформить займ в любой финансовой организации. При этом искать нужно такие, которые предоставляют льготный период, когда получить деньги можно на безвозмездной основе. Для этого понадобится:
- паспорт;
- гражданство страны;
- совершеннолетний возраст, в большинстве случаев от 21 года;
- постоянная регистрация.
Если требуется достаточно серьезная сумма на длительный срок, дополнительно стоит подготовить:
- справку с места работы;
- документы о доходах;
- второй документ, подтверждающий личность.
Доход заемщика должен быть достаточным, чтобы покрыть взятую в долг сумму полностью единовременной выплатой или равными частями. О том, как будет происходить возврат, необходимо условиться заранее. Все оговоренные условия, включая сроки, вносятся в договор.
Если речь идет о большой сумме, принято привлекать одного или нескольких поручителей. В случае, если займ не будет возвращен и выяснится, что с заемщика получить его в данный момент невозможно, именно поручители станут отвечать по чужим долгам.
Впоследствии они смогут обратить взыскание в порядке регресса на того, кто действительно брал деньги. Но уж если финансовая организация не смогла вернуть свои средства, у физического лица шансов гораздо меньше.