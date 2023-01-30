30 января
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Потребитель

Билайн бизнес начал обслуживание «горячей линии» Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)

билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») предоставил многоканальные номера 8−800 для компании «Единый Оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика»). По «горячей линии» автолюбители обращаются за консультацией и получают дополнительную информацию, связанную с вопросами проезда по платным участкам ЦКАД.

Дорога.
Дорога.
Фото: freepik, автор evening_tao.

По номеру 8−800 пользователи получают оперативную консультацию по вопросам, связанным с тарифами и оплатой проезда, условиями работы безбарьерной системы взимания платы «Свободный Поток», наличием задолженности и другими возникающими вопросами.

Для подключения к единому номеру, билайн бизнес проанализировал текущие схемы организации связи и подобрала оптимальное решение, которое позволило реализовать проект в короткие сроки без существенных технических изменений.

Интеллектуальный номер 8−800 способствует повышению качества оказываемых услуг, и скорости обработки входящих обращений. Услуга уже доступна для абонентов по всей России, а звонок является бесплатным как для городских, так и мобильных номеров. Для того, чтобы воспользоваться услугой, автолюбителю необходимо набрать общий номер 8−800−600−9747. «Горячая линия» работает круглосуточно.

Александр Шведов,
директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

— Сегодня клиентский сервис вышел за рамки простой консультативной поддержки, которая оказывается в моменте продажи услуги или товара. Настоящий высококлассный сервис — это то, что ненавязчиво сопровождает клиента на протяжении всего периода пользования купленным товаром или услугой. Это давно уже стал абсолютным императивом на рынке, которому четко следуют и государственные компании. При этом качество клиентского сервиса, оказываемого государственными структурами, практически во всех сферах уже сравнялось с качеством сервиса, предоставляемое бизнес-структурами.

Этому способствует тот факт, что госкомпании стали активно использовать современный инструментарий, позволяющий в короткие сроки вывести уровень сервиса на высокий уровень. К примеру, номер «8 800», традиционно являющийся обязательной составляющей качественного сервиса, активно используется в госсекторе. Такой номер доступен и удобен, вследствие чего весьма востребован конечными клиентами. С помощью данного решения от билайн бизнес, многие наши заказчики могут успешно налаживать по-настоящему теплые, крепкие и доверительные взаимоотношения со своими клиентами.

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