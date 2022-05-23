Билайн выяснил, кто чаще делится с близкими и как это зависит от возраста

По данным оператора, в 60% случаев ответственными за связь в семье являются мужчины, в 40% - женщины. Чаще всего тариф «Близкие люди» выбирают клиенты от 36 до 45 лет — среди абонентов их доля составляет 40%. Меньше всего — приблизительно по 2% - тариф используют молодежь в возрасте от 21 до 25 лет, а также пожилые люди от 66 до 70 лет. В половине случаев пользователи предпочитают делиться своими гигабайтами и минутами с одним человеком. Две дополнительные сим-карты к тарифу подключают 30% пользователей, три сим-карты — 15%.

Абоненты, которые делятся тарифным планом с членами семьи и друзьями, получают возможность контролировать только один счет, не переживая за то, что у ребенка или пожилого родственника закончатся средства на балансе, и тот не сможет воспользоваться связью. Также основной номер может с помощью приложения билайн настраивать объем трафика и количество минут, используемых дополнительными номерами. При этом связь внутри группы номеров остается бесплатной после исчерпания пакета, что позволяет оставаться на связи с близкими в любой ситуации.

За счет того, что подключение дополнительного номера к тарифному плану стоит меньше, чем отдельный тариф, вся семья может пользоваться одним пакетом услуг и экономить на связи. Плата начинает списываться при подключении первого дополнительного номера и не зависит от количества подключенных номеров. Все следующие номера подключаются к основному номеру бесплатно.

Новые абоненты билайн могут до 30 июня 2022 года попробовать опцию бесплатно: в период действия акции при покупке нового номера с тарифом «Близкие люди 3» или «Близкие люди 4» дополнительный номер подключается со скидкой 100% в течение 6 месяцев. Дополнительный номер при этом может быть как действующим, так и новым.

Акция проводится с 24.04.2022 по 30.06.2022 г. для физических лиц в собственных офисах продаж и обслуживания билайна на территории Еврейской АО, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской, Сахалинской областей, Алтайского, Красноярского, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краёв, республик Хакасия, Тыва, Бурятия, Якутия и Алтай. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учётом НДС.

Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.