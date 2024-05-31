Благоустройство дачного участка своими руками: как оформить территорию и на чем можно сэкономить

С чего начать благоустройство дачного участка
Благоустройство любого дачного участка начинается с подготовительных работ. На этом этапе основными задачами будут следующие:
- Выровнять участок. Если на территории есть ямы и канавы, их стоит засыпать землей. Неровности рельефа можно сгладить — самостоятельно или с помощью техники. Либо подчеркнуть эти особенности: например, на возвышенности сделать альпийскую горку, а в низменности обустроить маленький пруд.
- Провести уборку территории и разобрать старые постройки. Очистите территорию от сухих листьев и травы, обломанных веток, камней. Соберите мусор. Благоустройство дачного участка своими руками предполагает и уход за строениями.
- Вырубить деревья и обрезать кусты. Высохшие и лишние деревья нужно вырубить, а у оставшихся — подрезать крону и отмершие ветки, очистить стволы от старой коры и обработать их раствором против вредителей. Также необходимо обрезать и подровнять кусты. Защитное укрытие с посадок стоит снимать постепенно, по одному слою. Делать это лучше в пасмурный день.
- Проложить коммуникации. Если их нет, то сначала составьте проект и продумайте на плане, как расположить систему дренажа, как подвести к дому водо- и электроснабжение, каким будет водоотведение. Если коммуникации на участке уже есть, то проверьте их исправность и дополните при необходимости.
Как обустроить дачный участок: 5 простых шагов
В этом разделе расскажем о 5 способах красивого и функционального оформления дачи. Поделимся не только идеями обустройства, но и расскажем, на чем можно сэкономить. В каждом разделе покажем примеры — фото благоустройства дачного участка своими руками.
Предварительная схема участка
Как самостоятельно создать планировку своего участка? Рисовать от руки вам не придется. Сделать проект дачи с учетом всех построек и посадок можно в онлайн-планировщиках участка. Это избавит вас от необходимости что-то переделывать из-за ошибки в расчетах, ведь вы заранее все продумаете на плане. Еще один большой плюс — экономия на услугах профессионального ландшафтного дизайнера. Вы сможете сами освоить простой софт из подборки, начертив в нем проект загородного участка.
Когда вы заранее составляете план территории, у вас есть возможность решить сразу несколько важных задач:
- грамотно разместить на участке все необходимые функциональные зоны;
- удобно и практично расположить дом и хозяйственные постройки;
- правильно предусмотреть места посадки для растений, которым нужен разный уход;
- точно рассчитать расстояние между объектами, чтобы понимать, каких размеров должна быть каждая постройка и сколько свободного места нужно оставить между ними;
- правильно подобрать и сочетать все элементы участка, чтобы территория выглядела красивой и стильной.
Выбор газона
Когда вы думаете, с чего начать благоустройство садового участка, то в первую очередь определитесь с газоном. Выбирать его нужно в соответствии с условиями самой территории: ее использования, возможностей ухода за ней. Выделяют четыре вида газона:
- Садово-парковый. Это неприхотливое покрытие, которое растет практически на любом участке и выдерживает интенсивное использование. Максимально прост в уходе.
- Спортивный. Предназначен для детских и спортивных площадок. Создается из специальной очень плотной и жесткой травы, которая устойчива к вытаптыванию.
- Рулонный. Это слой дерновой травы, выращенной на рулоне рыхлой структуры. Его удобно транспортировать и раскладывать, но укладка требует навыка и аккуратности.
- Английский. По-другому его называют партерный. Это исключительно декоративное покрытие, которое требует серьезного ухода, аккуратного использования и особых условий выращивания.
- Мавританский. Представляет собой растительную смесь из низкорослых цветов, травы и злаковых растений. Неприхотлив в уходе, растет и на малоплодородной почве. Может состоять из однолетников и многолетников.
Оформление зоны отдыха
Одно из основных и наиболее значимых мест на дачной территории. Зону отдыха стоит размещать недалеко от дома, чтобы было удобно выносить и убирать еду, вещи, технику. Она должна сохранять уютную атмосферу, поэтому для нее отлично подойдет пространство за домом или в глубине сада. Перечислим виды лаунж-зон, которые можно сделать при благоустройстве участка частного дома своими руками, и поделимся идеями оформления.
Патио. Это площадка под открытым небом, которая не имеет ограждений и крыши. Но чтобы укрыться от непогоды, зачастую ставят навес или зонт. Патио создается во множестве архитектурных вариантов. Обставляется мебелью, растениями и декором, можно добавить освещение или очаг.
Беседка. Ставится на отдельном фундаменте. Делается открытого и закрытого типа, обычно не утепляется. Бывает самых разных форм, из разнообразных материалов и цветов. Вы можете сделать беседку своими руками. Так вы сэкономите на работах и потратите деньги только на материалы.
Терраса. Является продолжением дома и строится с ним на одном фундаменте. Не утепляется и не имеет остекления. Для оформления используются цветочные кашпо, текстиль, декор.
Пергола. Небольшое строение с четырьмя столбами и решетчатой крышей. Часто делается из дерева. Украшают конструкцию вьющимися растениями, иногда текстилем. Внутри перголы могут размещаться качели или обеденная зона.
Кострище. Это очаг под открытым небом, который помещается в центр зоны отдыха. Вокруг костра обычно расставляются стулья или полукруглый диван с пледами и подушками, может быть журнальный столик. Недалеко от кострища или в непосредственной близи можно оформить декоративный пруд или фонтан.
Игровая площадка. Размещается на открытом пространстве подальше от построек и дома. Оборудуется спортивно-игровым инвентарем, который может быть как для детей, так и для взрослых. Важно предусмотреть затененное место с возможностью сесть отдохнуть: тент с пуфами, зонт с раскладными стульями и т.п.
Озеленение территории
Как облагородить дачный участок своими руками без зеленых насаждений? В частном доме это сложно представить. Понятие озеленения обширно, потому что включает в себя все живые посадки — в том числе газон, цветы, декоративные травы. Когда вы продумываете озеленение территории, учтите особенности вашего климата и рельефа, а также потребности растений, которые вы хотите посадить. Обязательно узнайте о химическом составе почвы — при выборе посадок нужно отталкиваться и от степени кислотности грунта.
Помимо традиционных клумб и грядок для озеленения участка можно разбить плодово-ягодный уголок, альпийскую горку, пруд с влаголюбивой растительностью, сад камней. Для функционального разграничения пространства можно использовать живую изгородь. Если у вас мало места на придомовой территории, то оформить зеленые зоны можно и на вертикальных поверхностях — стене, заборе, ширме, арке.
Чтобы озеленить участок быстро и просто, используйте следующие типы растений:
- крупномеры;
- быстрорастущие посадки;
- однолетники;
- вьющиеся растения;
- контейнерные цветы.
Освещение и декорирование участка
Еще один важный момент связан с тем, как обустроить дачный участок с учетом его освещения в вечернее время. Необязательно продумывать сложную систему иллюминации, дополнительно проводить электричество или покупать яркие дорогостоящие светильники. Для каждого места освещения есть свои бюджетные средства:
- Дом. На крыльцо, фасад или карниз крыши можно повесить обычную светодиодную гирлянду, которая станет не только дополнительным источником света, но и украшением дома.
- Деревья. На ветках будут отлично смотреться небольшие яркие фонарики, которые стоит развесить на разной высоте. При желании стволы деревьев тоже можно обвить гирляндой. Для этого типа освещения подойдут фонарики как с солнечной батареей, так и светодиодные.
- Дорожки. Вдоль дорожек обычно ставятся невысокие уличные фонари, работающие от солнечной энергии. Красиво будут смотреться светящиеся фигурки, которые могут давать белый холодный свет или любой цветной.
- Зона отдыха. Здесь, помимо гирлянды и фонарей, в качестве дополнительной подсветки получится использовать декоративные свечи всевозможных форм и размеров — в емкости и без нее, с запахом и ароманейтральные, настоящие или светодиодные.
Предметов декора для украшения дачной территории множество. К наиболее популярным можно отнести:
- текстиль — занавески, пледы и подушки для зоны отдыха;
- этнопредметы — статуэтки, посуда, подвески, оформленные в этническом стиле;
- различные емкости — вазоны, кашпо, клетки для птиц, банки и прочее;
- мебель — плетеная из ротанга или дерева, сделанная из паллет или габионов.
Любой предмет может стать декоративным элементом на участке, если его грамотно оформить и гармонично вписать в стиль ландшафта. Так вы сэкономите не только деньги, но и место на своей даче. Старую мебель, лейки, ведра и обычные тачки, пустые стеклянные бутыли, разбитую посуду, пни — все это и многое другое можно превратить в оригинальный красивый предмет, который украсит вашу территорию.
Заключение
Теперь вы знаете, как обустроить и облагородить дачу своими руками. В первую очередь необходимо провести подготовительные работы — очистить территорию, обработать растения, проложить коммуникации. После стоит сосредоточиться на составлении схемы участка. Например, в простой программе Ландшафтный Дизайн 3D вы сможете нарисовать проект своей дачи с учетом всех построек и посадок.
Когда вы будете продумывать укладку газона, оформление зоны отдыха, озеленение, освещение и декорирование территории, познакомьтесь с разными подборками идей и вдохновитесь готовыми референсами. Подумайте, на каких материалах или работах вы можете сэкономить, какие альтернативные варианты отлично вам подойдут.
ИП Мелешников Алексей Алевтинович
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