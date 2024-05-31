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Благоустройство дачного участка своими руками: как оформить территорию и на чем можно сэкономить

Можно ли провести благоустройство дачного участка недорого и красиво? Многих пугают мысли о подготовительных работах и планировке пространства: всё кажется слишком сложным и затратным. В статье докажем, что оформить территорию можно бюджетно и без специальных навыков. Поговорим также о базовых аспектах обустройства: от планировки участка до выбора декоративных элементов.

Дом. Участок.
Дом. Участок.
Источник: ru.freepik.com/автор/wirestock

С чего начать благоустройство дачного участка

Благоустройство любого дачного участка начинается с подготовительных работ. На этом этапе основными задачами будут следующие:

  • Выровнять участок. Если на территории есть ямы и канавы, их стоит засыпать землей. Неровности рельефа можно сгладить — самостоятельно или с помощью техники. Либо подчеркнуть эти особенности: например, на возвышенности сделать альпийскую горку, а в низменности обустроить маленький пруд.
  • Провести уборку территории и разобрать старые постройки. Очистите территорию от сухих листьев и травы, обломанных веток, камней. Соберите мусор. Благоустройство дачного участка своими руками предполагает и уход за строениями.
  • Вырубить деревья и обрезать кусты. Высохшие и лишние деревья нужно вырубить, а у оставшихся — подрезать крону и отмершие ветки, очистить стволы от старой коры и обработать их раствором против вредителей. Также необходимо обрезать и подровнять кусты. Защитное укрытие с посадок стоит снимать постепенно, по одному слою. Делать это лучше в пасмурный день.
  • Проложить коммуникации. Если их нет, то сначала составьте проект и продумайте на плане, как расположить систему дренажа, как подвести к дому водо- и электроснабжение, каким будет водоотведение. Если коммуникации на участке уже есть, то проверьте их исправность и дополните при необходимости.
Дом. Участок.
Дом. Участок.
Источник: ru.freepik.com/автор/wirestock

Как обустроить дачный участок: 5 простых шагов

В этом разделе расскажем о 5 способах красивого и функционального оформления дачи. Поделимся не только идеями обустройства, но и расскажем, на чем можно сэкономить. В каждом разделе покажем примеры — фото благоустройства дачного участка своими руками.

Предварительная схема участка

Как самостоятельно создать планировку своего участка? Рисовать от руки вам не придется. Сделать проект дачи с учетом всех построек и посадок можно в онлайн-планировщиках участка. Это избавит вас от необходимости что-то переделывать из-за ошибки в расчетах, ведь вы заранее все продумаете на плане. Еще один большой плюс — экономия на услугах профессионального ландшафтного дизайнера. Вы сможете сами освоить простой софт из подборки, начертив в нем проект загородного участка.

Когда вы заранее составляете план территории, у вас есть возможность решить сразу несколько важных задач:

  • грамотно разместить на участке все необходимые функциональные зоны;
  • удобно и практично расположить дом и хозяйственные постройки;
  • правильно предусмотреть места посадки для растений, которым нужен разный уход;
  • точно рассчитать расстояние между объектами, чтобы понимать, каких размеров должна быть каждая постройка и сколько свободного места нужно оставить между ними;
  • правильно подобрать и сочетать все элементы участка, чтобы территория выглядела красивой и стильной.
Работа на участке.
Работа на участке.
Источник: ru.freepik.com/автор/wirestock

Выбор газона

Когда вы думаете, с чего начать благоустройство садового участка, то в первую очередь определитесь с газоном. Выбирать его нужно в соответствии с условиями самой территории: ее использования, возможностей ухода за ней. Выделяют четыре вида газона:

  • Садово-парковый. Это неприхотливое покрытие, которое растет практически на любом участке и выдерживает интенсивное использование. Максимально прост в уходе.
  • Спортивный. Предназначен для детских и спортивных площадок. Создается из специальной очень плотной и жесткой травы, которая устойчива к вытаптыванию.
  • Рулонный. Это слой дерновой травы, выращенной на рулоне рыхлой структуры. Его удобно транспортировать и раскладывать, но укладка требует навыка и аккуратности.
  • Английский. По-другому его называют партерный. Это исключительно декоративное покрытие, которое требует серьезного ухода, аккуратного использования и особых условий выращивания.
  • Мавританский. Представляет собой растительную смесь из низкорослых цветов, травы и злаковых растений. Неприхотлив в уходе, растет и на малоплодородной почве. Может состоять из однолетников и многолетников.
Газон.
Газон.
Источник: ru.freepik.com/автор/4045

Оформление зоны отдыха

Одно из основных и наиболее значимых мест на дачной территории. Зону отдыха стоит размещать недалеко от дома, чтобы было удобно выносить и убирать еду, вещи, технику. Она должна сохранять уютную атмосферу, поэтому для нее отлично подойдет пространство за домом или в глубине сада. Перечислим виды лаунж-зон, которые можно сделать при благоустройстве участка частного дома своими руками, и поделимся идеями оформления.

Патио. Это площадка под открытым небом, которая не имеет ограждений и крыши. Но чтобы укрыться от непогоды, зачастую ставят навес или зонт. Патио создается во множестве архитектурных вариантов. Обставляется мебелью, растениями и декором, можно добавить освещение или очаг.

Беседка. Ставится на отдельном фундаменте. Делается открытого и закрытого типа, обычно не утепляется. Бывает самых разных форм, из разнообразных материалов и цветов. Вы можете сделать беседку своими руками. Так вы сэкономите на работах и потратите деньги только на материалы.

Терраса. Является продолжением дома и строится с ним на одном фундаменте. Не утепляется и не имеет остекления. Для оформления используются цветочные кашпо, текстиль, декор.

Пергола. Небольшое строение с четырьмя столбами и решетчатой крышей. Часто делается из дерева. Украшают конструкцию вьющимися растениями, иногда текстилем. Внутри перголы могут размещаться качели или обеденная зона.

Кострище. Это очаг под открытым небом, который помещается в центр зоны отдыха. Вокруг костра обычно расставляются стулья или полукруглый диван с пледами и подушками, может быть журнальный столик. Недалеко от кострища или в непосредственной близи можно оформить декоративный пруд или фонтан.

Игровая площадка. Размещается на открытом пространстве подальше от построек и дома. Оборудуется спортивно-игровым инвентарем, который может быть как для детей, так и для взрослых. Важно предусмотреть затененное место с возможностью сесть отдохнуть: тент с пуфами, зонт с раскладными стульями и т.п.

Озеленение территории

Как облагородить дачный участок своими руками без зеленых насаждений? В частном доме это сложно представить. Понятие озеленения обширно, потому что включает в себя все живые посадки — в том числе газон, цветы, декоративные травы. Когда вы продумываете озеленение территории, учтите особенности вашего климата и рельефа, а также потребности растений, которые вы хотите посадить. Обязательно узнайте о химическом составе почвы — при выборе посадок нужно отталкиваться и от степени кислотности грунта.

Помимо традиционных клумб и грядок для озеленения участка можно разбить плодово-ягодный уголок, альпийскую горку, пруд с влаголюбивой растительностью, сад камней. Для функционального разграничения пространства можно использовать живую изгородь. Если у вас мало места на придомовой территории, то оформить зеленые зоны можно и на вертикальных поверхностях — стене, заборе, ширме, арке.

Чтобы озеленить участок быстро и просто, используйте следующие типы растений:

  • крупномеры;
  • быстрорастущие посадки;
  • однолетники;
  • вьющиеся растения;
  • контейнерные цветы.

Освещение и декорирование участка

Еще один важный момент связан с тем, как обустроить дачный участок с учетом его освещения в вечернее время. Необязательно продумывать сложную систему иллюминации, дополнительно проводить электричество или покупать яркие дорогостоящие светильники. Для каждого места освещения есть свои бюджетные средства:

  • Дом. На крыльцо, фасад или карниз крыши можно повесить обычную светодиодную гирлянду, которая станет не только дополнительным источником света, но и украшением дома.
  • Деревья. На ветках будут отлично смотреться небольшие яркие фонарики, которые стоит развесить на разной высоте. При желании стволы деревьев тоже можно обвить гирляндой. Для этого типа освещения подойдут фонарики как с солнечной батареей, так и светодиодные.
  • Дорожки. Вдоль дорожек обычно ставятся невысокие уличные фонари, работающие от солнечной энергии. Красиво будут смотреться светящиеся фигурки, которые могут давать белый холодный свет или любой цветной.
  • Зона отдыха. Здесь, помимо гирлянды и фонарей, в качестве дополнительной подсветки получится использовать декоративные свечи всевозможных форм и размеров — в емкости и без нее, с запахом и ароманейтральные, настоящие или светодиодные.

Предметов декора для украшения дачной территории множество. К наиболее популярным можно отнести:

  • текстиль — занавески, пледы и подушки для зоны отдыха;
  • этнопредметы — статуэтки, посуда, подвески, оформленные в этническом стиле;
  • различные емкости — вазоны, кашпо, клетки для птиц, банки и прочее;
  • мебель — плетеная из ротанга или дерева, сделанная из паллет или габионов.

Любой предмет может стать декоративным элементом на участке, если его грамотно оформить и гармонично вписать в стиль ландшафта. Так вы сэкономите не только деньги, но и место на своей даче. Старую мебель, лейки, ведра и обычные тачки, пустые стеклянные бутыли, разбитую посуду, пни — все это и многое другое можно превратить в оригинальный красивый предмет, который украсит вашу территорию.

Заключение

Теперь вы знаете, как обустроить и облагородить дачу своими руками. В первую очередь необходимо провести подготовительные работы — очистить территорию, обработать растения, проложить коммуникации. После стоит сосредоточиться на составлении схемы участка. Например, в простой программе Ландшафтный Дизайн 3D вы сможете нарисовать проект своей дачи с учетом всех построек и посадок.

Когда вы будете продумывать укладку газона, оформление зоны отдыха, озеленение, освещение и декорирование территории, познакомьтесь с разными подборками идей и вдохновитесь готовыми референсами. Подумайте, на каких материалах или работах вы можете сэкономить, какие альтернативные варианты отлично вам подойдут.

ИП Мелешников Алексей Алевтинович

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