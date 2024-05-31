Благоустройство дачного участка своими руками: как оформить территорию и на чем можно сэкономить

Можно ли провести благоустройство дачного участка недорого и красиво? Многих пугают мысли о подготовительных работах и планировке пространства: всё кажется слишком сложным и затратным. В статье докажем, что оформить территорию можно бюджетно и без специальных навыков. Поговорим также о базовых аспектах обустройства: от планировки участка до выбора декоративных элементов.

С чего начать благоустройство дачного участка

Благоустройство любого дачного участка начинается с подготовительных работ. На этом этапе основными задачами будут следующие:

Выровнять участок. Если на территории есть ямы и канавы, их стоит засыпать землей. Неровности рельефа можно сгладить — самостоятельно или с помощью техники. Либо подчеркнуть эти особенности: например, на возвышенности сделать альпийскую горку, а в низменности обустроить маленький пруд.

Провести уборку территории и разобрать старые постройки. Очистите территорию от сухих листьев и травы, обломанных веток, камней. Соберите мусор. Благоустройство дачного участка своими руками предполагает и уход за строениями.

Вырубить деревья и обрезать кусты. Высохшие и лишние деревья нужно вырубить, а у оставшихся — подрезать крону и отмершие ветки, очистить стволы от старой коры и обработать их раствором против вредителей. Также необходимо обрезать и подровнять кусты. Защитное укрытие с посадок стоит снимать постепенно, по одному слою. Делать это лучше в пасмурный день.

Проложить коммуникации. Если их нет, то сначала составьте проект и продумайте на плане, как расположить систему дренажа, как подвести к дому водо- и электроснабжение, каким будет водоотведение. Если коммуникации на участке уже есть, то проверьте их исправность и дополните при необходимости.

Дом. Участок. Источник: ru.freepik.com/автор/wirestock

Как обустроить дачный участок: 5 простых шагов

В этом разделе расскажем о 5 способах красивого и функционального оформления дачи. Поделимся не только идеями обустройства, но и расскажем, на чем можно сэкономить. В каждом разделе покажем примеры — фото благоустройства дачного участка своими руками.

Предварительная схема участка

Как самостоятельно создать планировку своего участка? Рисовать от руки вам не придется. Сделать проект дачи с учетом всех построек и посадок можно в онлайн-планировщиках участка. Это избавит вас от необходимости что-то переделывать из-за ошибки в расчетах, ведь вы заранее все продумаете на плане. Еще один большой плюс — экономия на услугах профессионального ландшафтного дизайнера. Вы сможете сами освоить простой софт из подборки, начертив в нем проект загородного участка.

Когда вы заранее составляете план территории, у вас есть возможность решить сразу несколько важных задач:

грамотно разместить на участке все необходимые функциональные зоны;

удобно и практично расположить дом и хозяйственные постройки;

правильно предусмотреть места посадки для растений, которым нужен разный уход;

точно рассчитать расстояние между объектами, чтобы понимать, каких размеров должна быть каждая постройка и сколько свободного места нужно оставить между ними;

правильно подобрать и сочетать все элементы участка, чтобы территория выглядела красивой и стильной.

Работа на участке. Источник: ru.freepik.com/автор/wirestock

Выбор газона

Когда вы думаете, с чего начать благоустройство садового участка, то в первую очередь определитесь с газоном. Выбирать его нужно в соответствии с условиями самой территории: ее использования, возможностей ухода за ней. Выделяют четыре вида газона:

Садово-парковый. Это неприхотливое покрытие, которое растет практически на любом участке и выдерживает интенсивное использование. Максимально прост в уходе.

Это неприхотливое покрытие, которое растет практически на любом участке и выдерживает интенсивное использование. Максимально прост в уходе. Спортивный. Предназначен для детских и спортивных площадок. Создается из специальной очень плотной и жесткой травы, которая устойчива к вытаптыванию.

Предназначен для детских и спортивных площадок. Создается из специальной очень плотной и жесткой травы, которая устойчива к вытаптыванию. Рулонный. Это слой дерновой травы, выращенной на рулоне рыхлой структуры. Его удобно транспортировать и раскладывать, но укладка требует навыка и аккуратности.

Это слой дерновой травы, выращенной на рулоне рыхлой структуры. Его удобно транспортировать и раскладывать, но укладка требует навыка и аккуратности. Английский. По-другому его называют партерный. Это исключительно декоративное покрытие, которое требует серьезного ухода, аккуратного использования и особых условий выращивания.

По-другому его называют партерный. Это исключительно декоративное покрытие, которое требует серьезного ухода, аккуратного использования и особых условий выращивания. Мавританский. Представляет собой растительную смесь из низкорослых цветов, травы и злаковых растений. Неприхотлив в уходе, растет и на малоплодородной почве. Может состоять из однолетников и многолетников.

Газон. Источник: ru.freepik.com/автор/4045

Оформление зоны отдыха

Одно из основных и наиболее значимых мест на дачной территории. Зону отдыха стоит размещать недалеко от дома, чтобы было удобно выносить и убирать еду, вещи, технику. Она должна сохранять уютную атмосферу, поэтому для нее отлично подойдет пространство за домом или в глубине сада. Перечислим виды лаунж-зон, которые можно сделать при благоустройстве участка частного дома своими руками, и поделимся идеями оформления.

Патио. Это площадка под открытым небом, которая не имеет ограждений и крыши. Но чтобы укрыться от непогоды, зачастую ставят навес или зонт. Патио создается во множестве архитектурных вариантов. Обставляется мебелью, растениями и декором, можно добавить освещение или очаг.

Беседка. Ставится на отдельном фундаменте. Делается открытого и закрытого типа, обычно не утепляется. Бывает самых разных форм, из разнообразных материалов и цветов. Вы можете сделать беседку своими руками. Так вы сэкономите на работах и потратите деньги только на материалы.

Терраса. Является продолжением дома и строится с ним на одном фундаменте. Не утепляется и не имеет остекления. Для оформления используются цветочные кашпо, текстиль, декор.

Пергола. Небольшое строение с четырьмя столбами и решетчатой крышей. Часто делается из дерева. Украшают конструкцию вьющимися растениями, иногда текстилем. Внутри перголы могут размещаться качели или обеденная зона.

Кострище. Это очаг под открытым небом, который помещается в центр зоны отдыха. Вокруг костра обычно расставляются стулья или полукруглый диван с пледами и подушками, может быть журнальный столик. Недалеко от кострища или в непосредственной близи можно оформить декоративный пруд или фонтан.

Игровая площадка. Размещается на открытом пространстве подальше от построек и дома. Оборудуется спортивно-игровым инвентарем, который может быть как для детей, так и для взрослых. Важно предусмотреть затененное место с возможностью сесть отдохнуть: тент с пуфами, зонт с раскладными стульями и т.п.

Озеленение территории

Как облагородить дачный участок своими руками без зеленых насаждений? В частном доме это сложно представить. Понятие озеленения обширно, потому что включает в себя все живые посадки — в том числе газон, цветы, декоративные травы. Когда вы продумываете озеленение территории, учтите особенности вашего климата и рельефа, а также потребности растений, которые вы хотите посадить. Обязательно узнайте о химическом составе почвы — при выборе посадок нужно отталкиваться и от степени кислотности грунта.

Помимо традиционных клумб и грядок для озеленения участка можно разбить плодово-ягодный уголок, альпийскую горку, пруд с влаголюбивой растительностью, сад камней. Для функционального разграничения пространства можно использовать живую изгородь. Если у вас мало места на придомовой территории, то оформить зеленые зоны можно и на вертикальных поверхностях — стене, заборе, ширме, арке.

Чтобы озеленить участок быстро и просто, используйте следующие типы растений:

крупномеры;

быстрорастущие посадки;

однолетники;

вьющиеся растения;

контейнерные цветы.

Освещение и декорирование участка

Еще один важный момент связан с тем, как обустроить дачный участок с учетом его освещения в вечернее время. Необязательно продумывать сложную систему иллюминации, дополнительно проводить электричество или покупать яркие дорогостоящие светильники. Для каждого места освещения есть свои бюджетные средства:

Дом. На крыльцо, фасад или карниз крыши можно повесить обычную светодиодную гирлянду, которая станет не только дополнительным источником света, но и украшением дома.

На крыльцо, фасад или карниз крыши можно повесить обычную светодиодную гирлянду, которая станет не только дополнительным источником света, но и украшением дома. Деревья. На ветках будут отлично смотреться небольшие яркие фонарики, которые стоит развесить на разной высоте. При желании стволы деревьев тоже можно обвить гирляндой. Для этого типа освещения подойдут фонарики как с солнечной батареей, так и светодиодные.

На ветках будут отлично смотреться небольшие яркие фонарики, которые стоит развесить на разной высоте. При желании стволы деревьев тоже можно обвить гирляндой. Для этого типа освещения подойдут фонарики как с солнечной батареей, так и светодиодные. Дорожки. Вдоль дорожек обычно ставятся невысокие уличные фонари, работающие от солнечной энергии. Красиво будут смотреться светящиеся фигурки, которые могут давать белый холодный свет или любой цветной.

Вдоль дорожек обычно ставятся невысокие уличные фонари, работающие от солнечной энергии. Красиво будут смотреться светящиеся фигурки, которые могут давать белый холодный свет или любой цветной. Зона отдыха. Здесь, помимо гирлянды и фонарей, в качестве дополнительной подсветки получится использовать декоративные свечи всевозможных форм и размеров — в емкости и без нее, с запахом и ароманейтральные, настоящие или светодиодные.

Предметов декора для украшения дачной территории множество. К наиболее популярным можно отнести:

текстиль — занавески, пледы и подушки для зоны отдыха;

этнопредметы — статуэтки, посуда, подвески, оформленные в этническом стиле;

различные емкости — вазоны, кашпо, клетки для птиц, банки и прочее;

мебель — плетеная из ротанга или дерева, сделанная из паллет или габионов.

Любой предмет может стать декоративным элементом на участке, если его грамотно оформить и гармонично вписать в стиль ландшафта. Так вы сэкономите не только деньги, но и место на своей даче. Старую мебель, лейки, ведра и обычные тачки, пустые стеклянные бутыли, разбитую посуду, пни — все это и многое другое можно превратить в оригинальный красивый предмет, который украсит вашу территорию.

Заключение

Теперь вы знаете, как обустроить и облагородить дачу своими руками. В первую очередь необходимо провести подготовительные работы — очистить территорию, обработать растения, проложить коммуникации. После стоит сосредоточиться на составлении схемы участка. Например, в простой программе Ландшафтный Дизайн 3D вы сможете нарисовать проект своей дачи с учетом всех построек и посадок.

Когда вы будете продумывать укладку газона, оформление зоны отдыха, озеленение, освещение и декорирование территории, познакомьтесь с разными подборками идей и вдохновитесь готовыми референсами. Подумайте, на каких материалах или работах вы можете сэкономить, какие альтернативные варианты отлично вам подойдут.

ИП Мелешников Алексей Алевтинович

Самое важное - в нашем Telegram-канале