Более 30 000 горожан перешли на электронные квитанции

- Электронная квитанция – цифровой аналог бумажной. Юридически она имеет такую же силу. Цифровую «платежку», всю историю начислений и платежей абонент может посмотреть в любой момент на своем смартфоне, планшете или компьютере, при этом не нужно хранить дома кипы бумажных квитанций, - отметил коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.
Оформление электронной квитанции бесплатное и занимает несколько минут. Отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной можно в личном кабинете на сайте водоканала через кнопку «Электронная квитанция» на главной странице, в офисе обслуживания абонентов или через «Систему «Город».
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