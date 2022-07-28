28 июля
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Потребитель

Более миллиона жителей Алтайского края могут заказать SIM-карту Tele2 на дом

Tele2 расширила географию доставки SIM-карт на дом клиентам. Жители еще пяти населенных пунктов Алтайского края получили возможность подключиться к Tele2 без посещения салона связи.

Доставка SIM-карт на дом клиентам.
Доставка SIM-карт на дом клиентам.
Источник фото: Tele2

Оператор запустил бесплатную доставку SIM в Славгороде и административных центрах трех районов — селах Завьялово, Косиха и Шелаболиха. В прошлом году Tele2 улучшила покрытие 4G-интернета в этих населенных пунктах, разместив в них дополнительные базовые станции.

Также заказать SIM-карту на tele2.ru с доставкой на удобный адрес могут жители села Кулунда Кулундинского района. За год потребление мобильного интернета в этом населенном пункте выросло более чем на четверть, покрытие 4G при этом составляет 100%.

Теперь в Алтайском крае воспользоваться услугой доставки SIM-карт от Tele2 могут жители 55 населенных пунктов, где проживают 1,3 миллиона человек. Курьер привезет заказ в течение 7 дней и поможет начать пользоваться новым номером. Возможность заказа SIM-карты в конкретный населенный пункт можно проверить на сайте оператора при оформлении покупки.

В интернет-магазине Tele2 можно выбрать красивый номер, подходящий тарифный план, а также настроить тариф по своему усмотрению, добавив полезные и развлекательные опции. Процесс заказа занимает не более 15 минут. Чтобы активировать SIM-карту, клиент может после получения комплекта пройти процедуру саморегистрации или подписать бумажную версию договора об оказании услуг связи в момент приезда курьера.

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