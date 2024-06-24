Более 5 тыс. счетов открыли жители Алтая в РСХБ по акции «Выгодные траты»

Спрос на накопительные счета растет, поскольку они по-прежнему являются удобным и гибким инструментом для пополнения и управления своими сбережениями.

Наиболее популярна среди клиентов Алтайского края и Республики Алтай акция «Выгодные траты», ведь 75% накопительных счетов оформляется в рамках программы «Моя копилка». Так, с начала года на Алтае по данной акции открыто уже более 5 тыс. накопительных счетов. Клиентам доступна доходность до 10,5% годовых по рублевым накопительным счетам, а с учетом процентной надбавки за траты по карте максимальная ставка составит 16%.

Чтобы принять участие в акции необходимо открыть накопительный счет «Моя копилка». Сделать это можно дистанционно. Иметь дебетовую карту с тарифным планом «СВОЯ карта» и в течение месяца осуществлять по ней оплаты товаров и услуг на сумму свыше 10 тысяч рублей. От суммы расходных операций по ней будет зависеть ваш размер дополнительной процентной надбавки, — рассказала заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

Накопительные счета и вклады от Россельхозбанка. Фото предоставлено Россельхозбанком.

По правилам акции «Выгодные траты» у клиентов-физических лиц до 30 июня 2024 года есть возможность повысить процентную ставку по накопительному счету. Для этого следует открыть накопительный счет «Моя копилка» (или продолжать использовать уже имеющийся) и оплачивать покупки на определенную сумму дебетовой картой СВОЯ.

Напоминаем условия: если у вас открыт накопительный счет «Моя копилка», то мы увеличим процент за траты по дебетовой карте СВОЯ: от 10 до 30 тысяч рублей — 3,5%

от 30 до 70 тысяч рублей — 4,5%

от 70 тысяч рублей — 5,5% Процентная надбавка начисляется на остаток денежных средств на накопительных счетах (совокупно не более 3 млн рублей).

Открыть и пополнить накопительный счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено.

Накопительные счета и вклады от Россельхозбанка. Фото предоставлено Россельхозбанком.

Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте банка.

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