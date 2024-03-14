Бренд LAMI — полезная линейка натуральных продуктов из Алтайского сырья

Уникальность нашего продукта в сырье, основа питания наших коров фуражный откорм и свежая трава. Трава составляет в среднем 85% рациона коров, в связи с этим коровы дают молоко, обогащенное витамином К2, соответственно продукт будет содержать в себе массу полезных свойств. Миссия бренда LAMI — создать полезный продукт, способный адаптироваться под любые запросы и потребности потребителя, но главное при этом — что он всегда останется полезным, — поделился директор компании ООО Рикон Олег Махнаков.

На выставке «Россия», в рамках «Сибирской масленицы», в Доме российской кухни, компания представила потребителям новинку — топлёное масло ГХИ LAMI — это находка для спортсменов, туристов и кофеманов, продукт можно легко добавить в кашу, чай, кофе, какао или раф, включить в рацион туриста или программу по питанию спортсменов.

Топлёное масло ГХИ LAMI — это находка для спортсменов, туристов и кофеманов. Фото предоставлено компанией Рикон. Топлёное масло ГХИ LAMI. Фото предоставлено компанией Рикон. Топлёное масло ГХИ LAMI — это находка для спортсменов, туристов и кофеманов. Фото предоставлено компанией Рикон.

Мнением о продукте поделился Александр Юрьевич Назаренко, опытный тренер РФ, вице-президент Федерации Бодибилдинга Санкт-Петербурга и соучредитель Федерации Бодибилдинга России.

«Сегодня хочу рассказать, по какой причине я использую масло ГХИ от бренда LAMI (ЛАМИ). Благодаря этому маслу я перестал чувствовать острое чувство голода и начал тренироваться «на пустой желудок», чего в начале очень боялся. С ним готовится прекрасные «бронекофе» или «бронечай» (чай с маслом ГХИ). Раньше я использовал масло ГХИ из магазина и мечтал найти масло коров травяного корма. Я беру масло от бренда LAMI с собой и на работу, в дорогу, на тренировку и даже на прогулку. И готов добавлять его в кофе, который у употребляю в течение дня. С уважением Александр Назаренко, фитнес-эксперт».

Продукция представлена на Озон, а также спрашивайте в спортивных клубах вашего города.

https://zimarechye.com/produktsiya-polutverdye-syry/

https://www.ozon.ru/product/toplenoe-maslo-zimareche-ghee-ghi-200-g-690565145/

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