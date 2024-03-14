14 марта
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Потребитель
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Бренд LAMI — полезная линейка натуральных продуктов из Алтайского сырья

На международной выставке-форуме «Россия» визитной карточкой Алтайского края стал бренд LAMI, полезная линейка натуральных продуктов из Алтайского сырья.

Топлёное масло ГХИ LAMI.
Топлёное масло ГХИ LAMI.
Фото предоставлено компанией Рикон.

Уникальность нашего продукта в сырье, основа питания наших коров фуражный откорм и свежая трава. Трава составляет в среднем 85% рациона коров, в связи с этим коровы дают молоко, обогащенное витамином К2, соответственно продукт будет содержать в себе массу полезных свойств. Миссия бренда LAMI — создать полезный продукт, способный адаптироваться под любые запросы и потребности потребителя, но главное при этом — что он всегда останется полезным, — поделился директор компании ООО Рикон Олег Махнаков.

На выставке «Россия», в рамках «Сибирской масленицы», в Доме российской кухни, компания представила потребителям новинку — топлёное масло ГХИ LAMI — это находка для спортсменов, туристов и кофеманов, продукт можно легко добавить в кашу, чай, кофе, какао или раф, включить в рацион туриста или программу по питанию спортсменов.

Топлёное масло ГХИ LAMI — это находка для спортсменов, туристов и кофеманов.
Топлёное масло ГХИ LAMI — это находка для спортсменов, туристов и кофеманов.
Фото предоставлено компанией Рикон.
Топлёное масло ГХИ LAMI.
Топлёное масло ГХИ LAMI.
Фото предоставлено компанией Рикон.
Топлёное масло ГХИ LAMI — это находка для спортсменов, туристов и кофеманов.
Топлёное масло ГХИ LAMI — это находка для спортсменов, туристов и кофеманов.
Фото предоставлено компанией Рикон.

Мнением о продукте поделился Александр Юрьевич Назаренко, опытный тренер РФ, вице-президент Федерации Бодибилдинга Санкт-Петербурга и соучредитель Федерации Бодибилдинга России.

«Сегодня хочу рассказать, по какой причине я использую масло ГХИ от бренда LAMI (ЛАМИ). Благодаря этому маслу я перестал чувствовать острое чувство голода и начал тренироваться «на пустой желудок», чего в начале очень боялся. С ним готовится прекрасные «бронекофе» или «бронечай» (чай с маслом ГХИ).

Раньше я использовал масло ГХИ из магазина и мечтал найти масло коров травяного корма. Я беру масло от бренда LAMI с собой и на работу, в дорогу, на тренировку и даже на прогулку. И готов добавлять его в кофе, который у употребляю в течение дня.

С уважением Александр Назаренко, фитнес-эксперт».

Продукция представлена на Озон, а также спрашивайте в спортивных клубах вашего города.

https://zimarechye.com/produktsiya-polutverdye-syry/
https://www.ozon.ru/product/toplenoe-maslo-zimareche-ghee-ghi-200-g-690565145/

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