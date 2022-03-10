Бросать или не бросать? Последствия резкого отказа от курения

Решение о том, чтобы бросить курить, будет самым правильным. Курить очень вредно для здоровья. Курение является причиной онкологических заболеваний органов дыхания. При ежедневном приеме дозы никотина появляется риск заработать инфаркт или инсульт. Отказавшись от курения, можно восстановить сердечно-сосудистую систему, привести в порядок нервную и дыхательную системы. Курильщики с большим стажем редко осмеливаются бросить привычку курить, ведь последствия резкого отказа от курения приводят к различным изменениям в организме человека.

Никотиновая абстиненция

Резкий отказ от никотиновой зависимости скажется на организме большим стрессом. Появятся неприятные ощущения из-за привыкания головного мозга к получению определенной дозы никотина. Возможно появление некоторых симптомов в виде слабости, тревоги, головокружения, в некоторых случаях тошноты, снижения работоспособности.

Спустя некоторое время возникнет синдром отмены. Такое состояние в медицине называют никотиновой абстиненцией. Оно ярко выражено у курильщиков со стажем. Многие страдают от абстинентного синдрома несколько лет. Психологическая зависимость от сигарет негативно влияет на качество жизни человека.

Признаки абстинентного синдрома при отказе от табакокурения:

усталость;

задержка стула;

головокружение;

раздражительность;

депрессивное состояние.

В результате биохимических изменений в организме все органы начнут «страдать». Когда никотин резко перестает поступать в организм, биохимия мозга начинает меняться на психологическом уровне. В образовании абстинентного синдрома играет роль деятельность дорсального полосатого тела головного мозга. В этот период можно резко набрать вес или похудеть. Резкий отказ от курения может быть неэффективным из-за риска срыва.

Подходить к отказу разумно

Медики не советуют резко бросать курить. Это очень сильный стресс для организма, с которым многие могут не справиться. Не стоит экспериментировать и ставить на себе опыты. Любой срыв может оттолкнуть человека от дальнейших попыток бросить курить. Перед тем как отказаться от сигарет, каждый должен для себя решить, нужно ему это или нет. Для начала узнать о всех пагубных свойствах никотина на организм и психологически подготовиться к длительному курсу реабилитации. Быть психологически подготовленным к предстоящим переменам.