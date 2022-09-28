28 сентября
﻿
Потребитель

Чем интересна новая дорама «Маленькие женщины»?

Известный роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» получил неожиданную, совершенно новую адаптацию. Сценарий южнокорейской дорамы кардинально отличается от оригинала, но суть сюжетной линии остается. В центре внимания трое бедных сестер. Они противостоят одной из самых богатых и влиятельных семей в Южной Корее. Сюжет адаптирован к современным реалиям, поэтому понять проблемы сестер намного проще.

Подробнее о персонажах

«Маленькие женщины» в корейской версии дорамы — это драматичная история о силе духа юных особ, которые сопротивляются всеобщему гнету. Сестры должны выстоять и достичь задуманного, хотя у каждой из них своя цель.

Старшая Ин Джу выросла в нищете и считает, что именно деньги правят миром. Она уверена, что лишь финансовое благополучие — это ключ к успеху, признанию, счастью. Девушка хочет добиться многого и ввязывается в дело, которое может полностью изменить жизнь ее семьи.

Средняя сестра трудится репортером. Она тоже никогда не была богатой. Но деньги не управляют жизнью юной Ин Ген. Младшая сестра — талантливая, очень способная девочка. Она постоянно чувствует заботу старших сестер и оправдывает их ожидания. К примеру, малышка сама поступает в художественную школу исключительно за счет уникальных способностей и усердия.

Главные персонажи — очень колоритные, выразительные. Но и второстепенные не отстают от них. Стоит начать смотреть дораму только из-за отлично подобранных актеров. Роли исполняют Ким Го Ын, Пак Джи Ху и другие звезды Южной Кореи. Режиссером дорамы выступила Ким Хи Вон, которая уже известна дорамой «Винченцо» от 2021 года.

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Причины посмотреть «Маленьких женщин»

Дорама-адаптация известного романа интересна по многим причинам. Помимо актерского состава привлекает оригинальный сценарий, то есть перенос в современную действительность. Еще одно преимущество — «звездный» режиссер. Поклонникам южнокорейского кинематографа стоит познакомиться с новым творением знаменитой деятельницы искусств. Если вы читали Маленькие женщины дорама должна заинтересовать по всем перечисленным причинам.

Собственное режиссерское видение и мастерская актерская игра помогают полностью переключиться на просмотр. Азиатская версия классического литературного произведения однозначно рекомендована к просмотру. Она заинтересует представителей разных поколений людей, которые предпочитают серьезное кино.

(18+)

  • Реклама #312245
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость