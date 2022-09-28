Чем интересна новая дорама «Маленькие женщины»?

Известный роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» получил неожиданную, совершенно новую адаптацию. Сценарий южнокорейской дорамы кардинально отличается от оригинала, но суть сюжетной линии остается. В центре внимания трое бедных сестер. Они противостоят одной из самых богатых и влиятельных семей в Южной Корее. Сюжет адаптирован к современным реалиям, поэтому понять проблемы сестер намного проще.

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«Маленькие женщины» в корейской версии дорамы — это драматичная история о силе духа юных особ, которые сопротивляются всеобщему гнету. Сестры должны выстоять и достичь задуманного, хотя у каждой из них своя цель.

Старшая Ин Джу выросла в нищете и считает, что именно деньги правят миром. Она уверена, что лишь финансовое благополучие — это ключ к успеху, признанию, счастью. Девушка хочет добиться многого и ввязывается в дело, которое может полностью изменить жизнь ее семьи.

Средняя сестра трудится репортером. Она тоже никогда не была богатой. Но деньги не управляют жизнью юной Ин Ген. Младшая сестра — талантливая, очень способная девочка. Она постоянно чувствует заботу старших сестер и оправдывает их ожидания. К примеру, малышка сама поступает в художественную школу исключительно за счет уникальных способностей и усердия.

Главные персонажи — очень колоритные, выразительные. Но и второстепенные не отстают от них. Стоит начать смотреть дораму только из-за отлично подобранных актеров. Роли исполняют Ким Го Ын, Пак Джи Ху и другие звезды Южной Кореи. Режиссером дорамы выступила Ким Хи Вон, которая уже известна дорамой «Винченцо» от 2021 года.

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Причины посмотреть «Маленьких женщин»

Дорама-адаптация известного романа интересна по многим причинам. Помимо актерского состава привлекает оригинальный сценарий, то есть перенос в современную действительность. Еще одно преимущество — «звездный» режиссер. Поклонникам южнокорейского кинематографа стоит познакомиться с новым творением знаменитой деятельницы искусств. Если вы читали Маленькие женщины дорама должна заинтересовать по всем перечисленным причинам.

Собственное режиссерское видение и мастерская актерская игра помогают полностью переключиться на просмотр. Азиатская версия классического литературного произведения однозначно рекомендована к просмотру. Она заинтересует представителей разных поколений людей, которые предпочитают серьезное кино.

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