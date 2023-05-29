CHERY TIGGO 7 PRO MAX — новинка от флагмана китайского автопрома.

Китайский автопром на протяжении последнего времени активно занимает ниши на российском рынке. Одним из его флагманов выступает компания CHERY, которая развивается стремительными темпами и постоянно обновляет модельный ряд. Автоцентр АНТ с начала этого года стал официальным дилером марки CHERY в Алтайском крае. Сегодня altapress.ru познакомит с одной из новинок компании — CHERY TIGGO 7 PRO MAX, представленной в Автоцентре АНТ.

Комфорт и современный дизайн

TIGGO 7 PRO MAX — новинка 2023 в модельном ряду CHERY

Автомобиль с яркой внешностью сразу бросается в глаза: большой панорамный люк, светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, передняя решетка с сетчатой структурой. Вместо логотипа на крышке багажника появилась крупная надпись CHERY, добавились стильные эмблемы модели на передних крыльях. Все это создает яркий стиль и неповторимый образ автомобиля. Его дизайном занимался Стив Юм (с огромным опытом работы в Ford, Hyundai и GM), перед которым стояла задача вывести дизайн автомобилей Chery на новый уровень.

Комфорт в CHERY TIGGO 7 PRO MAX также бузупречен — просторный салон с высоким потолком, кожаные сидения с большим количеством регулировок, многоцветная атмосферная подсветка. Версия Max получила стильную и современную приборную панель с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, которые легко можно настроить под себя.

Водителя порадуют «умные» технологии — обширная цифровая зона управления, бесконтактное открывание багажника, беспроводная зарядка для смартфона дистанционный запуск двигателя, камеры кругового обзора, улучшенная система фильтрации салона, электропривод пассажирского кресла.

Безопасность. Прочность. Все продумано

Как и в других автомобилях CHERY, в TIGGO 7 PRO MAX интегрированы продуманные системы активной и пассивной безопасности, в том числе, шесть подушек безопасности, новейшая система стабилизации ESP Bosch, датчик давления в шинах, датчик приближения авто. Задние фонари соединены в линию и это повышает их заметность, а значит, и безопасность автомобиля.

Отдельно стоит остановиться на высокопрочном кузове автомобилей CHERY из оцинкованной стали, которая придает жесткость кузову и не подвержена коррозии. В Автоцентре АНТ есть свой собственный большой кузовной цех, который обслуживает, в том числе, и модели CHERY. По словам клиентов – владельцев CHERY по восстановительному ремонту после повреждений, отмечается высокая устойчивость стали несущих частей автомобиля к деформации, а также качественная их антикоррозийная обработка.

Собственный кузовной цех Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин. Собственный кузовной цех Автоцентра АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин.

Если Ваш автомобиль получил повреждения кузова (царапины, сколы) при использовании во внедорожных условиях Вы всегда можете обратиться в кузовной отдел Автоцентра АНТ для качественного их устранения. При этом отмечается, что при полировки кузовов автомобилей CHERY, ЛКП сохраняет свой изначальный вид и автомобиль становится как новый.

Руководитель сервиса, прошедший многократные обучения по технической части автомобилей, также убедился в надежности всех систем и узлов автомобилей CHERY. По его словам, компания CHERY внедряет высокие стандарты как в обслуживании клиентов, так и в технологиях ремонтов по аналогии с известными европейскими, японскими и т. п. производителями. Технологичное оснащение автомобилей CHERY отражает их инновационный прорыв и постоянное усовершенствование.

CHERY TIGGO 7 PRO MAX — новинка от флагмана китайского автопрома. Фото: Дмитрий Лямзин.

Выгоды и гарантии

На CHERY TIGGO 7 PRO MAX распространяется пятилетняя гарантия.

Обслуживанием автомобилей CHERY занимается официальный дилер — Автоцентр АНТ, который предоставляет огромный комплекс сервисных услуг и выполняет работы на современном специализированном оборудовании CHERY силами профессиональных сотрудников, прошедших обучение у производителя.

В настоящее время в Автоцентре АНТ CHERY действуют выгодные программы trade-in, по которым скидки могут достигать до 710 тыс. рублей.

Также продолжает свое действие программа «Авторассрочка» — беспроцентная рассрочка доступна на срок до 78 месяцев без первоначального взноса.*

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Автоцентр АНТ. Фото: Дмитрий Лямзин.

Автоцентр АНТ — официальный дилер CHERY в Алтайском крае.

Павловский тракт, 249Е (рядом с ТЦ МОСКВА)

+73852230050

chery-ant22.ru

vk.com/chery_ant22

t.me/chery_ant22

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