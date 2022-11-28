Четверть россиян стали экономить на еде и парикмахерах

ВЦИОМ выяснил , что четверть россиян стали экономить на еде с марта 2022 года. Треть опрошенных старается тратить меньше на парикмахеров и салоны красоты.

По результатам опроса ВЦИОМ, 24% граждан России начали больше экономить на еде с марта 2022 года. Среди них 26% - молодые люди (18 до 24 лет) и 22% - от 35 до 44 лет. Однако тех, кто тратит на продукты, по-прежнему больше — 51%.

Почти треть опрошенных — 32% - стали экономить на парикмахерских, салонах красоты и косметике. Среди них 40% женщин и 24% мужчин.

Директор «ВЦИОМ-консалтинга» Алексей Верижников, что в этом нет ничего удивительного. Поведение «умного покупателя» характерно для людей в период неопределенности.

«Умный покупатель» стремится получать в доходах домохозяйств сопоставимую ценность за несколько меньшие деньги. Например, переклюячается с премиальных на субпремиальные бренды. Или же педалирует тему «качества» приобретаемых товаров, жертвуя измерением престижности, обычно транслируемым через привлекательность упаковки или уровень места продажи", — объясняет Верижников.

В опросе от ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.