Что будет, если не оплатить долги судебным приставам

Не все должники расплачиваются по своим обязательствам вовремя. Задолженность может образоваться при несвоевременной оплате штрафов, просрочках при выплате алиментов, погашении кредитов и т.д. Когда дело попадает к судебным приставам, многие продолжают оттягивать момент оплаты, тем самым усугубляя и без того непростую ситуацию. Как вовремя узнать задолженности ФССП и избежать дополнительных «санкций» и их последствий, расскажем ниже.

Что будет , если не платить?

Любое дело о возникших у гражданина долгах направляется судебным приставам. Ответственное лицо собирает информацию об имуществе должника, и первое ограничение, с которым можно столкнуться — принудительное списание средств с банковских счетов. Если их не хватает для оплаты долга в полной мере, пристав изымает имущество и начинает продавать его.

Какие ограничения могут быть наложены (согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ, регламентирующему наложение запретов на физическое лицо):

изъятие дорогих предметов мебели и драгоценностей;

наложение ареста на автомобиль;

арест квартиры или любого другого помещения , если оно не является единственным жильем должника.

если оно не является единственным жильем должника. Также ограничения могут касаться перемещений должника. Наиболее распространенная «санкция» — запрет на выезд заграницу.

Как вовремя узнавать о долгах?

Узнать долги ФССП и вовремя их оплатить — самый простой и надежный способ не допустить неприятных ситуаций, связанных с образованием задолженностей. К сожалению, из-за технических ошибок и человеческого фактора возникать они могут даже у тех, кто всегда и все оплачивает своевременно. Проверить наличие/отсутствие задолженностей быстро и с любого устройства, на сайте https://rosdolgi.ru/.

Полезный совет: после того, как вы произвели оплату, сообщите об этом приставу лично. В качестве подтверждения лучше выслать квитанцию в электронном виде. Такой способ позволит существенно сократить время, в течение которого с вас будут сняты ограничения (банковские переводы могут идти до нескольких дней).

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