Что такое «растущая» мебель и для чего она нужна

За какими только столами нам ни приходилось делать уроки — кухонными, письменными, а то и вовсе держа тетрадку на коленях. При этом мамы и папы постоянно нас одергивали: «Не горбись! Не сутулься! Сиди ровно!». А как тут держать спину, если ты постоянно в перекошенном состоянии, а ноги свисают со стула и никак не хотят доставать до пола. Конечно, всем нам это хорошо знакомо. Да и школьные парты оставляют желать лучшего. О какой осанке может идти речь, если в начальных классах мы утопали в огромной парте, а в старших — подпирали столешницу коленями.

Позвоночник школьника еще только формируется, поэтому так важно создать максимально благоприятные условия для его роста. Из-за плохой осанки уже к подростковому возрасту можно получить неприятный сюрприз в виде сколиоза (искривление позвоночника). А у него, в свою очередь, масса последствий. Сколиоз снижает общий тонус организма, подрывает иммунитет. Из-за неправильной осанки страдают внутренние органы: сердцу тесно во впалой груди; из-за повернутых вперед плеч легкие не могут расправиться; в выпяченном животе неправильно формируются внутренние органы. Когда позвоночник плохо выполняет свои амортизирующие функции, появляются головные боли, быстрая утомляемость, нарушаются внимание и память. Ухудшается деятельность органов дыхания, кровообращения, пищеварения и т.п. Ребенок начинает хуже учиться.

Как избежать этих проблем и добиться того, чтобы ребенок рос здоровым и делал уроки с удовольствием? Купить правильные стол и стул! Правильные потому, что настраиваются по высоте вслед за ростом вашего ребенка и ему не придется горбиться и напрягать шейный отдел позвоночника. Он просто не сможет за таким столом сидеть, сгорбившись и подвернув под себя ногу! Такие столы оснащены наклонной столешницей, что позволяет ребенку поднять рабочую поверхность к себе, обеспечив правильный наклон и оптимальное расстояние до глаз, а не наклоняться к столу. А в этом и заключается профилактика близорукости. Кроме того, ребенок сможет больше заниматься, поскольку дольше не устанет.

Еще немаловажное обстоятельство — такую мебель можно использовать, начиная с дошкольного возраста и до взрослого состояния. Покупаете комплект на всю школу — экономите деньги из семейного бюджета.

Как правильно настроить регулируемую мебель?

Чтобы «растущая» мебель помогала формировать правильную осанку и обеспечивала оптимальную нагрузку на зрение, соблюдайте правила настройки. Определить нужные параметры помогут простые ориентиры.

«Растущая» мебель. Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Столешница парты должна находиться на уровне груди ребенка , чтобы локти не свисали , но и не были широко разведены в стороны. Когда руки лежат на столешнице , между плечом и предплечьем должен образовываться угол 90 градусов.

чтобы локти не свисали но и не были широко разведены в стороны. Когда руки лежат на столешнице между плечом и предплечьем должен образовываться угол 90 градусов. Ступни должны стоять на полу или на подставке , а ноги в коленях — сгибаться под прямым углом.

а ноги в коленях — сгибаться под прямым углом. Передний край сиденья не должен упираться под колени , иначе возрастет давление на кровеносные сосуды ног.

иначе возрастет давление на кровеносные сосуды ног. Глубина посадочного места должна быть такой , чтобы ребенок опирался спиной о спинку кресла. Верхняя граница спинки должна находиться не ниже середины лопаток.

чтобы ребенок опирался спиной о спинку кресла. Верхняя граница спинки должна находиться не ниже середины лопаток. Минимальное расстояние от глаз до рабочей поверхности — 30 см , а до монитора компьютера — 40 см.

а до монитора компьютера — 40 см. Оптимальный угол наклона столешницы для письма — около 15°, для рисования — 0−15°, для чтения — 30°.

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