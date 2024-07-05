Что такое саморазогревающаяся еда, как это работает и может ли она взорваться — рассказывает altapress.ru

В современном мире есть различное множество пищи, которую можно приготовить на скорую руку. Всем известна лапша быстрого приготовления, но что насчет еды, которая разогревается сама? Altapress.ru расскажет, где можно купить такие блюда, сколько они стоят и полезны ли в походе.

Что такое саморазогревающаяся еда

Саморазогревающаяся еда — это вариант быстрого приготовления с саморазогревом. Внутри упаковки есть белый пакет, с помощью которого и происходит реакция. От вас требуется просто добавить воды — и она сама закипит.

Нагревательный элемент в этих блюдах — плотный тканевое наполнение, внешне напоминающие пакетики с силикагелем в коробках из-под обуви.

Внутри — вещества, которые при контакте с водой выделяют тепло. Состав у разных производителей может отличаться. Возможные варианты: стружка алюминия, магния и железа или оксид кальция.

При контакте с водой в результате реакции нагревательный агент выделяет тепло — вода закипает, и образовавшийся пар равномерно прогревает продукты. Средняя температура нагрева — 60-90 °C, все зависит от объема упаковки и размера пакета.

Саморазогревающаяся еда. Ozon

Как ее правильно приготовить

На дно контейнера кладется самонагревающийся пакет, все это заливается небольшим количеством воды, сверху ставится основной контейнер с лапшой, в который предварительно высыпается лапша и все ингредиенты из пакетиков. Остается только накрыть крышкой и подождать 15 минут.

Нужно обязательно следовать инструкции, которые расположены на коробках, ведь такая еда может взрываться, если ее неправильно приготовить.

Кроме того, если обеденный стол дома сделан из стекла, лучше всего подложить под самонагревающийся контейнер теплоизоляционный коврик, чтобы стекло не растрескалось.

Саморазогревающаяся еда. Ozon

Где купить и сколько стоит

На Ozon и Wildberries продается множество вариантов такой пищи. Например: саморазогревающийся рис с курицей карри, гречка с говядиной, лапша со свининой.

Цена у них разнообразная, но в основном от 400 рублей за коробку.

Саморазогревающаяся еда. Ozon

Пригодится ли такая пища в походы

Саморазогревающаяся лапша продается как полноценное блюдо: к ней прилагается большая порция маринованных овощей, соуса и мяса.

В состав часто входят фасоль, водоросли, крупные куски картофеля, кукурузы и моркови и томатов. Мясо — говядина, свинина или курица. По вкусу напоминает тушенку. В основе блюда может присутствовать рис, гречка или лапша. Есть варианты и экзотичнее — с фунчозой и удоном.

Обычно саморазогревающаяся пища очень острая (но на маркетплейсах продаются варианты и без остроты), а порции огромные — блюдо стоит делить на двоих. Следовательно, такая пища точно накормит семью и друзей в походах, ведь для того, чтобы поесть, нужна лишь холодная вода.

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