Что такое Зелёный день Сбера, сколько продлится и какие скидки, бонусы и предложения можно получить

Если открыть приложение СберБанк Онлайн, в глаза бросятся крупные буквы «скидки» с символом процентов и СберКотом в зелёной толстовке и с умной колонкой в лапах. Что это означает? Это — Зелёный день. Он в шестой раз стартует накануне дня рождения Сбербанка. Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк, на пресс-конференции рассказал, что это за акция, о каких скидках, бонусах и предложениях идёт речь, и когда она проходит.

В шестой раз накануне дня рождения Сбербанка стартует Зелёный день.

Что такое Зелёный день?

Зелёный день — это период особых банковских предложений и скидок на товары и услуги группы компаний Сбера.

С 2018 года мы разделяем наш праздник с клиентами, он, прежде всего, для них, — объяснил Дмитрий Солнцев.

С учётом широкого предложения и банковских, и нефинансовых продуктов и услуг, в Сбере ожидают: в Зелёном дне поучаствуют больше 7 млн человек.

Одними из важных акций Зелёного дня являются кешбэки или специальные предложения на банковские продукты. К примеру, в этот период можно открыть вклад с повышенной ставкой или оформить кредитную карту с кешбэком в виде 2 тыс. бонусов СберСпасибо — для этого нужно оплатить ею хотя бы одну покупку на сумму от 2 тыс. рублей в первый же месяц.

А новые владельцы дебетовой карты за покупки в Зелёный день и до конца ноября получают кешбэк в 10% теми же бонусами СберСпасибо, то есть смогут и тратить, и зарабатывать одновременно.

Какие ещё акции состоятся в Зелёный день?

Скидки и бонусы ждут тех, кто совершит покупки или сделает заказ у компаний-партнёров Сбера — в СберМаркете и Мегамаркете, Сбер Еаптеке, Самокате, СберЗдоровье и других.

Возможно, это подходящее время, чтобы, наконец, подарить себе или родным людям качественную бытовую технику. В том числе — умные устройства Sber. Например, ту же умную колонку, которую держит в лапах СберКот в зелёной толстовке — символ нынешнего Зелёного дня.

На свои устройства банк предусмотрел хорошие скидки — с ними, кстати, можно «вживую» познакомиться в офисах Сбера.

В целом же размер скидок, конечно, разный. Но, как во всякой распродаже, можно уловить и весьма впечатляющие — о самых «вкусных» скидках на «товары-герои» можно узнать на сайте sber.ru.

Дмитрий Солнцев отдельно рассказал о спецпредложениях и акциях. Так при оплате со SberPay можно получить кешбэк бонусами СберСпасибо до 60% от цены товара на Мегамаркете и от стоимости заказа в СберМаркете. И 50% — при покупке умной ТВ-приставки SberBox на Мегамаркете.

Как получить самые выгодные предложения?

По словам Дмитрия Солнцева, самую большую выгоду в дни акции получат владельцы подписок СберПрайм или СберПрайм+. У них Зелёный день начался раньше — уже 6 ноября. В Сибири активных подписчиков СберПрайм или СберПрайм+ немало — больше полумиллиона. Причём, только за девять месяцев 2023 года подписку оформили 313 тыс. человек.

Как узнать подробности?

Подробности обо всех акциях, бонусах, скидках и предложениях можно узнать на сайте sber.ru или в своём приложении СберБанк Онлайн — в специальном разделе. Его легко найти по большим буквам «скидки» с символом процентов.

В этом году Зелёный день продлится дольше, чем обычно — четыре дня: с 9 по 12 ноября. Специальные предложения от банка и партнёров для бизнеса будут действовать с 9 по 17 ноября.