Что выбрать: игровой компьютер или ноутбук?

Рано или поздно у геймеров, решающих обновить устройство для запуска игр, возникает вопрос: что же выбрать — лэптоп ( https://positronica.ru/catalog/noutbuki-igrovye/ ) или стационарный компьютер ( https://positronica.ru/catalog/igrovye-kompyutery/ )? Чтобы ответить на него, следует сравнить основные характеристики обоих видов компьютерной техники.

Портативность

Автономность — основное преимущество лэптопов, работающих от сети или на заряде аккумулятора. Время работы в автономном режиме зависит от емкости батареи, обычно это 2−5 часов. Этого достаточно для выполнения задач, в том числе и запуска игр, если поблизости нет источника питания. Из-за небольшого веса и минимальных габаритов ноутбуки удобны в транспортировке.

Стационарные компьютеры можно оснастить источником бесперебойного питания, но при отключении электричества они проработают не больше получаса. Системный блок неудобен и достаточно прихотлив при транспортировке. Если лэптоп можно перевозить в сумке, то для ПК потребуются машина и коробки: вся периферия отключается и упаковывается отдельно.

Игровой ноутбук. Источник: сайт рекламодателя positronica.ru.

Дисплей

Диагональ дисплея в игровых ноутбуках варьируется в диапазоне 15,6−19 дюймов. Многие игровые лэптопы имеют разрешение Full HD, а у некоторых разрешение еще больше. Встречаются и устройства с диагональю 21 дюйм, но они тяжелее (до 5 кг), что усложняет их транспортировку.

К стационарным компьютерам можно подключать дисплеи любой диагонали: главное, чтобы совпали выходы монитора и видеокарты, но при желании можно использовать переходник. К внешним дисплеям подключают и нетбуки, но если графический адаптер окажется маломощным, могут быть задержки и лаги.

Периферия

Для запуска игр на ноутбуке потребуется докупить только мышь, поскольку тачпада будет недостаточно для активного гейминга. Геймерскому стационарному компьютеру потребуется дополнительная периферия для:

ввода данных — клавиатура , мышь; вывода изображения — монитор; звука — динамики , колонки , наушники.

Игровой компьютер. Источник: сайт рекламодателя positronica.ru.

Модернизация

Если говорить об апгрейде, однозначными лидерами будут признаны стационарные ПК. Ноутбуки апгрейду не подлежат: единственное, что можно изменить, — это оперативная память и графический адаптер стандарта МХМ (мобильный стандарт для видеоадаптеров) но их почти не бывает в продаже.

У настольных компьютеров в этом смысле больше преимуществ:

апгрейд системы прост — все комплектующие совместимы между собой. Если убрать крышку системного блока , откроется доступ ко всем компонентам устройства;

откроется доступ ко всем компонентам устройства; заменить можно любой компонент: от корпуса и кабелей до системы охлаждения и оперативной памяти;

поменять всю периферию можно за несколько минут;

в стационарных компьютерах возможны и косметические изменения — планка оперативной памяти или кожух графического адаптера;

чтобы корпус отвечал визуальным предпочтениям геймера , на него можно нанести аэрографию , декоративные элементы , виниловую пленку;

на него можно нанести аэрографию декоративные элементы виниловую пленку; на ПК можно установить световую панель , RGB-подсветку ( Red — красный , Green — зеленый , Blue — синий).

Температура , потребление , нагрев

По уровню энергопотребления выигрывает игровой лэптоп: вся система потребляет до 300 Вт, тогда как в стационарных компьютерах столько потребляет только системный блок. В геймерских лэптопах эффективные системы охлаждения: они расположены на поверхности для лучшей циркуляции воздуха. Такие устройства редко нагреваются выше +80 градусов, а если поставить их на подставки, температура не превысит +55 градусов.

Стационарные компьютеры нагреваются сильнее, до +95. За качественное охлаждение отвечает эффективно вентилируемый корпус. Для процессора потребуется дополнительное жидкостное охлаждение (для лучшего теплоотвода).

Производительность

Игровой ноутбук может быть производительным, но до тех пор, пока вы не начнете сравнивать его со стационарным компьютером. При прочих равных условиях второй всегда будет в выигрыше.

У лэптопов низкие тактовые частоты и менее мощные видеокарты: это нужно, чтобы они были не столь прожорливыми и горячими относительно энергоресурсов. В настольных ПК графический адаптер является самым массивным компонентом.

Преимущества устройств

И у игровых ноутбуков, и у геймерских стационарных устройств есть свои преимущества:

Игровые ПК:

мощнее. У них высокая производительность , эффективное охлаждение , отличная детализация изображения , плавные движения в гейминге. Из недостатков — больший уровень энергопотребления;

эффективное охлаждение отличная детализация изображения плавные движения в гейминге. Из недостатков — больший уровень энергопотребления; подлежат апгрейду. Почти все детали ПК можно менять по подобию конструктора. Хотите запустить мощный Cyberpunk 2077 ( приключенческая ролевая игра КиберПанк)? Добавьте оперативную память и замените графический адаптер;

приключенческая ролевая игра КиберПанк)? Добавьте оперативную память и замените графический адаптер; удобнее. Пользователи сами выбирают размер дисплея , решают , как расположить системный блок , каким должно быть расстояние между монитором и клавиатурой. Но есть и недостаток — придется выделить место для хранения и работы за стационарным компьютером;

решают как расположить системный блок каким должно быть расстояние между монитором и клавиатурой. Но есть и недостаток — придется выделить место для хранения и работы за стационарным компьютером; тише. Обычно уровень шума работы системы охлаждения в ПК не превышает 40 дБ , что сравнимо с гулом работающего холодильника.

Геймерские ноутбуки:

автономны. Им незнакомы классические проблемы стационарных устройств — несохраненная игра при внезапно отключившемся свете. В этом случае лэптоп будет еще некоторое время работать от батареи;

нуждаются в минимальном наборе аксессуаров — обычно это только компьютерная мышь;

почти не имеют проводов. Ноутбуку нужен только один кабель для подзарядки. И мышь , и интернет можно подключить без проводов;

и интернет можно подключить без проводов; мобильнее. Главное преимущество лэптопа в том , что его всегда можно брать в поездку. Он устойчив к вибрациям и ударам , поместится в сумку.

Не знаете, что выбрать? Отталкивайтесь от того, как и во что планируете играть:

будете наслаждаться игровым процессом дома , но хотите ни в чем себя не ограничивать и запускать самые современные игры? Ваш выбор — стационарный компьютер; часто путешествуете , бываете в командировках и много времени проводите в дороге? Хотите в свободное время поиграть в любимую игру? Тогда присмотритесь к игровым ноутбукам. Чем мощнее будет «начинка», тем больше геймерских проектов потянет лэптоп.

Универсального ответа на вопрос — стационарный ПК или портативное устройство — нет: ответ будет индивидуальным, зависящим от предпочтений и образа жизни геймера. Но зная особенности и преимущества каждого из видов техники, вам будет проще сделать выбор.

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