Что вкусного будет на гастрофестивале «Алтайские бренды. Из сердца Алтая»

26 августа в барнаульском парке «Изумрудный» жители и гости столицы могут познакомиться с богатством алтайской кухни. Здесь пройдет второй семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая».

Специально для гостей мероприятия на фуд-корте будет меню блюд из алтайских продуктов. На закуску шеф-повар компании «Министерство еды» Константин Чернов приготовит легкие салаты - овощной салат с алтайской брынзой и салат с цыпленком, перепелиными яйцами и алтайским пармезаном. Из первых блюд будет окрошка на алтайском квасе, а на десерт - блины на алтайской муке фаршированные и блины с медовым топпингом. Утолить жажду можно будет лимонадом на алтайской воде и сбитнем на алтайском меду.

Не обойдется фестиваль и без кулинарных мастер-классов. На площадке фуд-корта в 13.00 состоится мастер-класс по созданию аппетитных закусок из сыра-гриль с томатами и зеленью. В 15.00 пройдет мастер-класс по приготовлению натурального мороженого из алтайского йогурта, клюквы и кедрового ореха с помощью азота, а в 17.00 начнется шоу по приготовлению 200 литров ухи в казане из щуки и судака.

Кулинарные активности будут происходить и на площадках резидентов фестиваля-алтайских производителей. Так, на входе в парк Куяганский маслосырзавод будет продавать вареники с сыром. Компания «Киприно» весь день будет печь сырные вафли и угощать ими всех гостей парка. Гости площадки Барнаульского молочного комбината смогут научиться приготовлению закусок из продукции компании. Перенять кулинарный опыт можно на площадке компании «Амэйзинг Фуд»: здесь шеф-повар проведет мастер-класс по приготовлению полезных закусок с хумусом.

Вкусная коллаборация будет организована на площадке производителя вяленых томатов «Аура Вкуса». Здесь гости фестиваля могут попробовать брускетты из хлеба «Алтайские закрома» с творожным сыром «Плавыч» и вялеными томатами резидента.

«Алейскзернопродукт» организует полевую кухню, где приготовит 500 порций гречневой каши с мясом и напоит горячим чаем, а «Новоалтайский хлебокомбинат» испечет гигантский пряник и угостит им всех присутствующих. Салаты с алтайским растительным маслом можно будет найти на площадке «АгроСевТорг» и компании «Алтария».

Мясными деликатесами из мраморной говядины можно будет насладиться на площадке кооператива «Дружба», который приготовит чевапчичи на гриле, сочный «техасский смокер» (говядину, томленую в смокере 10 часов) и ребра на гриле. Компания «Помарк» накормит гостей фестиваля шашлыками из свиной шеи, сочными гамбургерами из курицы и говядины, ароматными колбасками-гриль и мантами традиционными. Также неподалеку расположится «Большая кастрюля» и приготовит популярные среди гостей фестиваля прошлого года жареные пельмени. Рыба, конечно, тоже будет на фестивальной площадке: компания «Сибирский осетр 22» накормит вкуснейшими стейками из осетра.

В беседке на острове на пруду будут организованы «Алтайские чаепития», где гости парка смогут насладиться ароматными травяными чаями Алтайской чайной компании. Здесь чайный мастер расскажет о пользе алтайских трав и научит правильно их заваривать. Все напитки будут приготовлены исключительно из артезианской воды «Легенда жизни».

Освежиться вкусными напитками можно будет на площадках компаний «Аквамастер», «Бочкари» и Барнаульского пивоваренного завода.

Нельзя будет упустить возможность самостоятельно приготовить мясо на огне в гриль-зоне на мангалах партнера фестиваля – компании «Тонар». Гости могут принести мясо для жарки с собой или приобрести стейки из мраморной говядины на площадке кооператива «Дружба». Все необходимое (решетку, уголь, жидкость для розжига, посуду) организаторы предоставят бесплатно.

Ждем всех гостей на фестиваль «Алтайские бренды» 26 августа 2023 года с 10.00 до 20.00. Завершите это лето вкусно вместе с алтайскими продуктами!

Подробнее о фестивале в официальной группе в ВКонтакте https://vk.com/altaybrand22 и на сайте https://altaybrand22.ru/.

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