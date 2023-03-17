Чуйский тракт вошел в число самых интересных маршрутов для автопутешествий по России

МТС Travel*, входящий в экосистему МТС, составил подборку интересных автомаршрутов по России для путешествия этой весной и уточнила стоимость объектов размещения, в которых можно остановиться по дороге. Чуйский тракт вошел в ТОП-5 рекомендованных маршрутов.

Чаще всего этот маршрут выбирают для путешествий сроком на 6−7 дней, чтобы по дороге делать остановки в местах культурных и исторических памятников: знаменитой Сростинской ярмарки и горы Пикет, перевала Чике-Таман, места слияния Чуи и Катуни и других знаковых мест. Популярными местами для остановки на почти тысячекилометровом маршруте стал город Бийск, где ночь в отеле обойдется в среднем в 3 000 рублей, а также курорт Манжерок со средней стоимостью номера в 9 600 рублей.

С каждым годом путешествия по Алтаю становятся все более привлекательным туристов из других регионов. В прошлом году Чуйский тракт отмечал вековой юбилей в статусе федеральной автомобильной дороги. Специально к этому событию мы выпустили аудиогид, который бесплатно доступен на платформе МТС Live**. Мы хотим, чтобы туристы и местные жители могли отправиться в путешествие по Чуйскому тракту в сопровождении нашего аудиогида, узнавая тайны и легенды этого маршрута, — рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

В число других интересных российских автомаршрутов также вошли дорога из Санкт-Петербурга в Мурманск по северной трассе «Кола», участок от Волгограда до Калмыкии через цветущую степь и автодорога М-9 «Балтия».

* Travel — путешествие

** Live — жизнь