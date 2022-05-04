Дачный сезон: 5 признаков хорошего мангала.

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Материалы

Традиционно жаровни открытого типа производят из металла. Предпочтения отдают чугуну и стали. Из них получаются высокопрочные изделия с длительным сроком эксплуатации.

Большинство конструкций изготавливают из стальных листов. Их лучше резать, варить, штамповать. Характер и длительность использования зависят от толщины листа. Переносные мангалы для дачи из тонкого металла стоят недорого. Это облегчённые складные варианты, которые подходят для периодического использования.

При оборудовании стационарных сооружений применяют чугунные изделия. В них продукты прогреваются равномерно. Это придаёт им особый вкус и аромат. Чугун выглядит непрезентабельно, но обладает длительным сроком службы и обеспечивает высокое качество приготавливаемых блюд.

Для приготовления плова на открытом воздухе используют чугунные казаны. Они представляют собой глубокие толстостенные ёмкости, которые позволяют создавать восточные блюда отменного качества. Относительно недорого купить в Москве хороший казан-мангал можно в специализированной торговой точке или онлайн-магазине.