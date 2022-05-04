Дачный сезон: 5 признаков хорошего мангала.

Для бытового использования применяют стационарные, мобильные (переносные), универсальные устройства.
- Стационарные сооружения — это капитальная каменная кладка с нишей для установки мангального короба, дымоходом и другими приспособлениями. Для дачи с длительным пребыванием такое устройство является оптимальным.
- Мобильные мангалы — переносные конструкции, предназначенные для периодических выездов на природу. Они обладают лёгким весом, транспортабельностью, удобством применения, бывают сборно-разборными. Продают такие мангалы для дачи в Москве сравнительно недорого.
- Универсальные многофункциональные крытые устройства используют для приготовления традиционного шашлыка, плова, копчёностей, блюд барбекю, гриля. В таких сооружениях делают топку с эффектом русской печки или тандыра. Здесь присутствует жаростойкая варочная поверхность, казан, вертел.
В торговых точках можно приобрести готовое изделие с различными конструктивными особенностями. Цена на мангалы варьируется в зависимости от комплектации.
Традиционно жаровни открытого типа производят из металла. Предпочтения отдают чугуну и стали. Из них получаются высокопрочные изделия с длительным сроком эксплуатации.
Большинство конструкций изготавливают из стальных листов. Их лучше резать, варить, штамповать. Характер и длительность использования зависят от толщины листа. Переносные мангалы для дачи из тонкого металла стоят недорого. Это облегчённые складные варианты, которые подходят для периодического использования.
При оборудовании стационарных сооружений применяют чугунные изделия. В них продукты прогреваются равномерно. Это придаёт им особый вкус и аромат. Чугун выглядит непрезентабельно, но обладает длительным сроком службы и обеспечивает высокое качество приготавливаемых блюд.
Для приготовления плова на открытом воздухе используют чугунные казаны. Они представляют собой глубокие толстостенные ёмкости, которые позволяют создавать восточные блюда отменного качества. Относительно недорого купить в Москве хороший казан-мангал можно в специализированной торговой точке или онлайн-магазине.
Габариты «корзины с углём» определяет количество продуктов, которые на нём предполагается готовить единовременно. Оптимальными считаются следующие размеры:
- ширина — 30−40 см;
- длина — 60−80 см;
- глубина — 15−20 см.
показателем является высота расположения жаровни над уровнем земли (основания). Стационарные устройства устанавливают, ориентируясь на рост человека, который будет на нём готовить. Обычно это 0.80−1,2 м. Малогабаритные переносные изделия для устойчивости ставят на ножки высотой 40−50 см.
Приготовление пищи на открытом огне имеет свои особенности. Хорошая жаровня должна отвечать требованиям безопасности и не вызывать неприятностей в процессе эксплуатации. Для этого некоторые модели снабжены откидными или съёмными крышками, боковыми полочками, сетками, решётками. Цена такого мангала определяется наличием и количеством дополнительных приспособлений.
Чтобы мясо, рыба, другие продукты готовились равномерно, устройство должно иметь регулятор уровня жара. Здесь важно сохранять постоянную температуру, не позволять углям разгораться. В устройствах с электрическим или газовым питанием сделать это проще, так как можно соблюсти нужный баланс.
В процессе эксплуатации короба (жаровни) загрязняются. Чем меньше швов на изделии, тем проще его чистить. Гладкостенные ёмкости легче мыть.
Приобретая мангал, учитывают соотношение цены и качества. В торговых точках есть изделия брендовых марок, которые обладают высокой стоимостью. Для бюджетного приобретения подойдут недорогие модели. Например, BOYSCOUT 61239 (Бойскаут), Forester BQ-910 (Форестер), Gratar Professional Optima Grill (Гратар Профессионал Оптимал Гриль) и другие.
Некоторые производители увеличивают стоимость за счёт оригинального дизайна и количества дополнительных приспособлений. Но тратить деньги на излишества, не влияющие на качество приготавливаемой пищи, нерационально. Предпочтение стоит отдавать простым моделям из крепкого металла, о которых положительно отзываются потребители, использующие их в быту.
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