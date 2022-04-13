Дефицит какого сырья ожидается в России и что об этом известно

Нехватка литиевого сырья может начаться, потому что Чили и Аргентина приостановили его поставки в Россию. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что сейчас карбонат лития поставляют только из Боливии и Китая. При этом последний тоже испытывает его острую нехватку.
«По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке из Боливии, то литиевого сырья нам брать негде», — сказал замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов.
По словам Демидова, при дефиците Россия не сможет обеспечить потребности в литий-ионных аккумуляторных батареях.
«Интерфакс» подчеркивает, что в литий перерабатывают «Химико-металлургический завод» в Красноярске, «Новосибирский завод химических концентратов» и ООО «ТД Халмек» в Тульской области.
ТАСС пишет, что 20 марта Австралия запретила поставлять в Россию глинозем, алюминиевые руды и бокситы.
Глава МИД страны Марис Пейн объяснила: это ограничит возможности отечественных предприятий, производящих алюминий.
При этом под «удар» попали оборонная, автомобилестроительная, аэрокосмическая, машиностроительная и строительная отрасли, добавила чиновница.