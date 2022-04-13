Дефицит какого сырья ожидается в России и что об этом известно

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А откуда литий продолжают поставлять?

Отмечается, что сейчас карбонат лития поставляют только из Боливии и Китая. При этом последний тоже испытывает его острую нехватку.

«По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке из Боливии, то литиевого сырья нам брать негде», — сказал замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов.