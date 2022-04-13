13 апреля
Промышленность Алтая
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Потребитель

Дефицит какого сырья ожидается в России и что об этом известно

Дефицит литиевого сырья возможен в России, заявили в Минпромторге. Почему его может быть недостаточно — в разборе altapress.ru.

Батарейки.
Батарейки.
СС0
1
С чем связан дефицит литиевого сырья?

Нехватка литиевого сырья может начаться, потому что Чили и Аргентина приостановили его поставки в Россию. Об этом пишет ТАСС.

2
А откуда литий продолжают поставлять?

Отмечается, что сейчас карбонат лития поставляют только из Боливии и Китая. При этом последний тоже испытывает его острую нехватку.

«По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке из Боливии, то литиевого сырья нам брать негде», — сказал замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов.

Батарейка.
Батарейка.
СС0
3
Чем грозит дефицит лития?

По словам Демидова, при дефиците Россия не сможет обеспечить потребности в литий-ионных аккумуляторных батареях.

4
Кто перерабатывает литий в России?

«Интерфакс» подчеркивает, что в литий перерабатывают «Химико-металлургический завод» в Красноярске, «Новосибирский завод химических концентратов» и ООО «ТД Халмек» в Тульской области.

5
Что еще перестали завозить в Россию?

ТАСС пишет, что 20 марта Австралия запретила поставлять в Россию глинозем, алюминиевые руды и бокситы.

Глава МИД страны Марис Пейн объяснила: это ограничит возможности отечественных предприятий, производящих алюминий.

Завод алюминиевого литья.
Завод алюминиевого литья.
www.zaozal.ru

При этом под «удар» попали оборонная, автомобилестроительная, аэрокосмическая, машиностроительная и строительная отрасли, добавила чиновница.

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