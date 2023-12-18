18 декабря
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Три шага до приза. Сеть автосервисов ZavGar проводит розыгрыш

Сеть автосервисов ZavGar проводит праздничный розыгрыш. Каждый участник может выиграть крупный денежный приз.

Сеть автосервисов ZavGar проводит розыгрыш.
Сеть автосервисов ZavGar проводит розыгрыш.
Источник: ООО «АЗС22».

Условия розыгрыша довольно просты. Нужно подписаться на сообщество автосервиса ZavGar* во «Вконтакте». Затем поставить лайк на пост с розыгрышем и репостнуть его на свою стену.

Розыгрыш состоится 15 января 2024 года. Точное время организаторы объявят за неделю до этой даты.

Счастливых победителей определят с помощью рандомайзера.

Выигрыш первого победителя составит 30 тыс. рублей, второго — 20 тыс. рублей, третьего — 10 тыс. рублей. А следующие семь выбранных рандомно участников розыгрыша получат по 5 тыс. рублей.

После подведения итогов выигравшие должны связаться с организаторами конкурса в течение 72 часов, чтобы получить заветный приз. Если выигравшие не свяжутся с организаторами розыгрыша, то их призы повторно разыграют между остальными участниками посредством рандомайзера.

Не упусти свой шанс! Прими участие в розыгрыше и сможешь стать обладателем одного из крупных призов!

Сеть автосервисов ZavGar расположена по следующим адресам:

ул. Эмилии Алексеевой, 124;
ул. Заринская, 12 (район теплого рынка).

* ЗавГар.

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