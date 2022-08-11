Детский клуб «Все могу» приглашает детей на занятие

1
Набираем группы по подготовке к школе (дети 5−6 лет и 6−7 лет)
- чтение и развитие речи;
- основы математики;
- подготовка руки к письму.
Занятия проводит кандидат педагогических наук 2 раза в неделю.
Предварительное тестирование (бесплатно!) для детей 6 лет обязательно!
Ответим на ваши вопросы и запишем в группы по тел. +7 (913) 217−1062
2
Приглашаем детей начальных классов в группу продленного дня
- доставим ребенка из школы или в школу;
- научим выполнять домашнюю работу;
- накормим;
- погуляем,
- поиграем.
Опыт работы в этом направлении позволит решить многие ваши проблемы!
Ответим на ваши вопросы и запишем в группы по тел. +7 (913) 217−1062, 26−43−29
Справка
Детский клуб «Все могу» открыт в мае 2017 года. Руководитель — кандидат педагогических наук, доцент Федорова Татьяна Семеновна.
Адрес: Папанинцев, 123
Тел.: 26−43−29
Тел.: +7 (913) 217−1062