11 августа
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Детский клуб «Все могу» приглашает детей на занятие

Ребенок в очках
Ребенок в очках
СС0
1
Набираем группы по подготовке к школе (дети 5−6 лет и 6−7 лет)
  • чтение и развитие речи;
  • основы математики;
  • подготовка руки к письму.

Занятия проводит кандидат педагогических наук 2 раза в неделю.

Предварительное тестирование (бесплатно!) для детей 6 лет обязательно!

Ответим на ваши вопросы и запишем в группы по тел. +7 (913) 217−1062

2
Приглашаем детей начальных классов в группу продленного дня
  • доставим ребенка из школы или в школу;
  • научим выполнять домашнюю работу;
  • накормим;
  • погуляем,
  • поиграем.

Опыт работы в этом направлении позволит решить многие ваши проблемы!

Ответим на ваши вопросы и запишем в группы по тел. +7 (913) 217−1062, 26−43−29

Справка

Детский клуб «Все могу» открыт в мае 2017 года. Руководитель — кандидат педагогических наук, доцент Федорова Татьяна Семеновна.

Адрес: Папанинцев, 123

Тел.: 26−43−29

Тел.: +7 (913) 217−1062


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