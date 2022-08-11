Детский клуб «Все могу» приглашает детей на занятие

1 Набираем группы по подготовке к школе ( дети 5−6 лет и 6−7 лет) чтение и развитие речи;

основы математики;

подготовка руки к письму. Занятия проводит кандидат педагогических наук 2 раза в неделю. Предварительное тестирование (бесплатно!) для детей 6 лет обязательно!

Ответим на ваши вопросы и запишем в группы по тел. +7 (913) 217−1062

2 Приглашаем детей начальных классов в группу продленного дня доставим ребенка из школы или в школу;

научим выполнять домашнюю работу;

накормим;

погуляем,

поиграем. Опыт работы в этом направлении позволит решить многие ваши проблемы!

Ответим на ваши вопросы и запишем в группы по тел. +7 (913) 217−1062, 26−43−29

Справка

Детский клуб «Все могу» открыт в мае 2017 года. Руководитель — кандидат педагогических наук, доцент Федорова Татьяна Семеновна.

Адрес: Папанинцев, 123

Тел.: 26−43−29

Тел.: +7 (913) 217−1062