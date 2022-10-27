Для вечеринки и на каждый день. Гости «Пятерочки» теперь могут получить дизайнерские стаканы за 1 рубль

Собрать коллекцию дизайнерских стаканов BrightMix всего за 1 рубль смогут участники новой акции от торговой сети «Пятерочка». Достаточно лишь копить электронные наклейки с 18 октября по 31 декабря 2022 года. Расскажем подробнее, как это сделать и что можно получить.

Коллекция BrightMix состоит из двух наборов. В каждый из них входят два стеклянных стакана 250 мл или 300 мл. Можно выбрать любой цвет посуды: желтый, красный, голубой, салатовый.

Чтобы купить наборы со скидкой или за один рубль, совершайте покупки с картой лояльности и копите электронные наклейки. Одна — автоматически начисляется за каждые 200 рублей в чеке.

Также дополнительные наклейки приходят на баланс при покупке товаров-партнеров акции. Они отмечены на полках специальными стопперами.

Дизайнерский стакан из коллекции «BrightMix». Фото: Food.ru

Чтобы купить стаканы со скидкой 50% достаточно 40 наклеек. А если накопить 90 — можно получить наборы всего за один рубль.

Спрашивать кассира, сколько наклеек уже накоплено, не придется. Баланс печатают прямо на чеке. Также информацию о нем можно найти на сайте или в мобильном приложении «Пятерочка».

Если получить наборы хочется прямо сейчас, можно купить их за полную стоимость — 499 или 495 рублей*. Цена зависит от объема.

Дизайнерский стакан из коллекции «BrightMix». Фото: Food.ru

Надежда Сидорова,

руководитель управления трейд маркетинга торговой сети «Пятерочка»:

— Мы всегда стараемся быть полезными для наших гостей и предлагать необычные решения. Именно поэтому мы даем возможность нашим гостям приобрести красивую и практичную коллекцию стаканов BrightMix на самых выгодных условиях. Чтобы каждый мог получить эстетическое удовольствие от сервировки стола и ощутить праздничное настроение благодаря ярким цветам и уникальному дизайну посуды.

Копить наклейки и покупать наборы можно с 18 октября по 31 декабря 2022 года. На сайте акции есть подробная информация о правилах проведения, рецепты коктейлей и перечень товаров-партнеров.

* BrightMix — брайт микс

** информация действительна на момент публикации