Есть продукты в магазине до их оплаты могут разрешить россиянам

Покупателям могут разрешить употреблять продукты в магазине до их оплаты — в Госдуму внесли соответствующий законопроект .

Дело в том, что действующее законодательство не содержит ни запрета, ни разрешения на употребление товаров до их покупки. Такие пробелы необходимо устранять, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Однако это распространяется на продукты в индивидуальной упаковке, указывает bfm.ru. Получается, что всласть полакомиться, к примеру, фруктами не получится.

Ранее в барнаульском магазине продуктов заметили таракана.

Насекомое ловко бегало по прилавку с выпечкой.

В комментариях отметили, что тараканы в данном магазине бегают везде.

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