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«Европлан» поможет лизингополучателям перейти на новый федеральный стандарт бухгалтерского учета лизинговых сделок

Лизинговая компания «Европлан» предлагает своим клиентам помощь в решении сложных вопросов перехода на новый Федеральный стандарт бухгалтерского учета — ФСБУ 25/2018.

ПАО «ЛК «Европлан»

Всем клиентам в личном кабинете «Мой Европлан» с 1 января 2022 года доступно бесплатное методическое пособие с разъяснением изменений, инструкциями по переходу и примеры проводок с расчетами.

Кроме того, компания дополнила наши информационные услуги «Привилегия» и «Привилегия Плюс» профессиональными рекомендациями по переходу на ФСБУ 25/2018 и индивидуальными примерами необходимых бухгалтерских проводок по действующим договорам лизинга.

Так, услуга «Привилегия» позволяет во время действия договора лизинга получать, переоформлять, корректировать документы, переносить даты платежей и т. д. Теперь в нее также включены готовый расчёт расходов по аренде и рекомендации по проводкам для договора лизинга клиента в соответствии с ФСБУ 25/2018. Услуга «Привилегия Плюс» помимо перечисленного включает в себя консультации по налоговым, бухгалтерским и юридическим вопросам. Теперь она содержит не только готовый расчёт расходов и рекомендации по проводкам, но и консультации со специалистом по применению нового стандарта в бухгалтерском учёте по конкретному договору лизинга.

Для подключения услуги «Привилегия» или «Привилегия Плюс» к договору лизинга оставьте заявку в личном кабинете или по телефону: +7−800−250−80−80.

Компания «Европлан» непрерывно работает над развитием и улучшением клиентского сервиса. Наша основная задача — представлять клиентам качественные продукты и услуги, обеспечивать максимально удобное и выгодное обслуживание в течение всего срока действия договора лизинга, в том числе и помощь в ведении бухгалтерского учета.

ПАО «ЛК «Европлан»

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