21 декабря
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Потребитель

7 фактов о пользе кальмара

Кальмары являются для многих любимым морепродуктом. Стоит попробовать их один раз, и уже сложно найти что-то вкуснее. Кальмары — не только превосходный вкус, но и весьма ощутимая польза для организма.

Кальмар.
Кальмар.
Фото предоставлено рекламодателем.

Рассмотрим 7 важных плюсов этого морепродукта:

№ 1. Содержит много микроэлементов, полезных для сердца и сосудов.

№ 2. Щупальца кальмара богаты йодом
Если регулярно употреблять в пищу этот продукт, можно восполнить его баланс .

№ 3. В составе продукта есть кальций и фосфор, усиливающие действие друг друга и отвечающие за формирование костной и зубной тканей.

№ 4. Морепродукт богат на витамин B12

№ 5. Содержит полезный белок
Кальмар в первую очередь полезен тем, что является природным источником легкоусвояемого белка.

№ 6. Также в моллюске отмечена высокая концентрация Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании здоровья.

№ 7. Всего в 80 граммах кальмара содержится до 90% суточной нормы меди. Это минерал, без которого невозможно нормальное усвоение железа в организме.

Кальмар.
Кальмар.
Фото: Дмитрий Лямзин.


Важно, чтобы кальмары были хорошего качества и правильно приготовлены.

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