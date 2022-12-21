7 фактов о пользе кальмара

Кальмары являются для многих любимым морепродуктом. Стоит попробовать их один раз, и уже сложно найти что-то вкуснее. Кальмары — не только превосходный вкус, но и весьма ощутимая польза для организма.

Рассмотрим 7 важных плюсов этого морепродукта:



№ 1. Содержит много микроэлементов, полезных для сердца и сосудов.



№ 2. Щупальца кальмара богаты йодом

Если регулярно употреблять в пищу этот продукт, можно восполнить его баланс .



№ 3. В составе продукта есть кальций и фосфор, усиливающие действие друг друга и отвечающие за формирование костной и зубной тканей.



№ 4. Морепродукт богат на витамин B12



№ 5. Содержит полезный белок

Кальмар в первую очередь полезен тем, что является природным источником легкоусвояемого белка.



№ 6. Также в моллюске отмечена высокая концентрация Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании здоровья.



№ 7. Всего в 80 граммах кальмара содержится до 90% суточной нормы меди. Это минерал, без которого невозможно нормальное усвоение железа в организме.

Кальмар. Фото: Дмитрий Лямзин.

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