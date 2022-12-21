7 фактов о пользе кальмара

Рассмотрим 7 важных плюсов этого морепродукта:
№ 1. Содержит много микроэлементов, полезных для сердца и сосудов.
№ 2. Щупальца кальмара богаты йодом
Если регулярно употреблять в пищу этот продукт, можно восполнить его баланс .
№ 3. В составе продукта есть кальций и фосфор, усиливающие действие друг друга и отвечающие за формирование костной и зубной тканей.
№ 4. Морепродукт богат на витамин B12
№ 5. Содержит полезный белок
Кальмар в первую очередь полезен тем, что является природным источником легкоусвояемого белка.
№ 6. Также в моллюске отмечена высокая концентрация Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании здоровья.
№ 7. Всего в 80 граммах кальмара содержится до 90% суточной нормы меди. Это минерал, без которого невозможно нормальное усвоение железа в организме.
Важно, чтобы кальмары были хорошего качества и правильно приготовлены.
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