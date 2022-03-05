Федеральный образовательный проект по развитию женского предпринимательства стартует в Алтайском крае

Центр «Мой бизнес» объявляет о старте федерального образовательного проекта по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель» . Мамы, которые хотят открыть свое дело, смогут бесплатно пройти тренинг и получить необходимые знания в области менеджмента, финансов и маркетинга.

В этом году обучение пройдет в рамках 10-го, юбилейного, сезона программы «Мама-предприниматель».

Прием заявок на бесплатное бизнес-обучение продлится до 14 марта. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект. По итогам рассмотрения заявок в интенсиве примут участие до 35 женщин. Кроме базовых знаний в области предпринимательства каждая их них получит возможность выиграть денежный грант на реализацию своей бизнес-идеи от Благотворительного фонда «В ответе за будущее».

Мамы со всего Алтайского края могут подать заявку на бесплатное обучение на сайте mama-predprinimatel.ru до 14 марта 2022 года. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены в город Барнаул на обучение предпринимательству.

К участию в программе приглашаются женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года.

Сроки обучения: 21 — 25 марта 2022 года.

За 5 дней интенсива участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект.

Тренеры программы обучат начинающих бизнесвумен необходимым навыкам:

поиску ниши и разработке концепции продукта,

выстраиванию маркетинга и продвижения,

расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности.

В завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурсе проектов. Реализацию лучшей идеи профинансирует благотворительный фонд «В ответе за будущее», выделив победительнице грант в размере 100 000 рублей.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8−800−222−83−22, доб. 117 (контактное лицо: Алена Никулина).