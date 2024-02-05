5 февраля
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Фитнес будущего доступен уже сегодня

Студия «Экспресс фит» зовет нас с вами на тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме.

Тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме.
Тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме.
Фото предоставлено студией «Экспресс фит».

ЭМС-тренировка (ЭМС здесь — это электромиостимуляция) позволяет существенно сократить общее время занятия: до 25 минут, включая лимфодренажный массаж. Такая тренировка строится индивидуально под руководством персонального тренера.

Тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме.
Тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме.
Фото предоставлено студией «Экспресс фит».

Она поможет:

  • избавиться от излишков жира и воды;
  • укрепить мышечный каркас;
  • улучшить качество кожи, избавиться от целлюлита;
  • восстановить (улучшить?)состояние фигуры после родов, организм после травм и операций;
  • получить эффект комплексного омоложения;
  • увеличить объем мышц, взрывную силу и выносливость;
  • оставаться активным и подвижным долгие годы.
Тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме.
Тренировки на немецком профессиональном оборудовании в специальном ЭМС-костюме.
Фото предоставлено студией «Экспресс фит».

В студии «Экспресс фит» можно также расслабиться в кедровой фитобочке с травами либо пантовым экстрактом и пройти курс массажа — косметологического антицеллюлитного.

«Экспресс фит» (EXPRESS FIT) находится здесь: Барнаул, ул. Песчаная, 80.

+7 (3852) 60–28–48

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