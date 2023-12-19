Где купить качественные инструменты оптом и в розницу с доставкой

Инструмент нужен всегда и везде, начиная от рядового жителя, который решил сделать ремонт дома, заканчивая крупными производственными и строительными фирмами. Сегодня все чаще и оптовики, и те, кто покупает небольшими объемами, предпочитают заказывать инструменты и расходные материалы в интернете. Во-первых, это выгоднее с точки зрения стоимости. Во-вторых, не нужно тратить время на посещение магазина, выбор и прочее. Интернет-магазин СТРОНГ ТУЛС предлагает широчайший выбор надежных и проверенных инструментов и расходных материалов к ним.

О компании СТРОНГ ТУЛС

Компания занимается оптовой и розничной продажей строительного инструмента с 2018 года. Основные клиенты: производственные, торговые и строительные компании, склады. Немало заказчиков и среди обычных розничных покупателей.

В ассортименте представлен широкий выбор наименований товаров для металлообработки и деревообработки, алмазного инструмента, пильных и отрезных дисков, фрез по дереву, абразивных материалов, оснастки для электроинструмента, ручного инструмента, различных аксессуаров и много другого.

Интернет-магазин является официальным представителем таких именитых производителей, как Strong (Стронг), Bosch (Бош), TRIO DIAMOND (про Даймонд), Maxprospa (МксПроСпа) и прочих.

Условия сотрудничества и преимущества

Сделать заказ можно двумя способами. Физические лица добавляют понравившийся товар в «корзину», оформляют заказ, после согласования и оплаты получают его любым удобным способом (самовывоз, ТК, курьером). Юридические лица также могут воспользоваться корзиной на сайте или оформить заявку через электронную почту (zakaz@strong.tools). Для получения прайса на электронную почту требуется пройти простую процедуру регистрации.

Преимущества сотрудничества с компанией СТРОНГ ТУЛС:

выгодные цены на весь ассортимент (для оптовиков действуют особые условия);

гарантия качества на весь ассортимент продукции;

профессиональная помощь в выборе подходящих образцов;

сотни наименований продукции, постоянное расширение ассортимента новинками, в том числе инновационными;

выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов;

быстрая доставка заказов по России и СНГ;

возможность приобрести товары со скидками в рамках специальных промоакций;

несколько удобных форм оплаты.

Юридическим и физическим лицам предоставляются все необходимые отчетные документы. При необходимости есть возможность оперативного оформления возврата.