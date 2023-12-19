Где купить качественные инструменты оптом и в розницу с доставкой

О компании СТРОНГ ТУЛС
Компания занимается оптовой и розничной продажей строительного инструмента с 2018 года. Основные клиенты: производственные, торговые и строительные компании, склады. Немало заказчиков и среди обычных розничных покупателей.
В ассортименте представлен широкий выбор наименований товаров для металлообработки и деревообработки, алмазного инструмента, пильных и отрезных дисков, фрез по дереву, абразивных материалов, оснастки для электроинструмента, ручного инструмента, различных аксессуаров и много другого.
Интернет-магазин является официальным представителем таких именитых производителей, как Strong (Стронг), Bosch (Бош), TRIO DIAMOND (про Даймонд), Maxprospa (МксПроСпа) и прочих.
Условия сотрудничества и преимущества
Сделать заказ можно двумя способами. Физические лица добавляют понравившийся товар в «корзину», оформляют заказ, после согласования и оплаты получают его любым удобным способом (самовывоз, ТК, курьером). Юридические лица также могут воспользоваться корзиной на сайте или оформить заявку через электронную почту (zakaz@strong.tools). Для получения прайса на электронную почту требуется пройти простую процедуру регистрации.
Преимущества сотрудничества с компанией СТРОНГ ТУЛС:
- выгодные цены на весь ассортимент (для оптовиков действуют особые условия);
- гарантия качества на весь ассортимент продукции;
- профессиональная помощь в выборе подходящих образцов;
- сотни наименований продукции, постоянное расширение ассортимента новинками, в том числе инновационными;
- выгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов;
- быстрая доставка заказов по России и СНГ;
- возможность приобрести товары со скидками в рамках специальных промоакций;
- несколько удобных форм оплаты.
Юридическим и физическим лицам предоставляются все необходимые отчетные документы. При необходимости есть возможность оперативного оформления возврата.