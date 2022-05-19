Где взять займ в 30 тысяч рублей быстро?

Быстрый онлайн-займ до 30 тысяч рублей: особенности оформления
Сумма в размере до 30 тысяч рублей считается небольшим кредитом, поэтому его оформление максимально простое:
- требования к заемщику: российское гражданство, возраст 20+, действующая банковская карта;
- срок: обычно микрокредит выдается на период до 30 дней, в дальнейшем можно оформить рассрочку платежа;
- необходимые документы: паспорт, СНИЛС, ИНН;
- подача заявки: онлайн или в офисе микрофинансовой организации. Рассмотрение происходит быстро, в случае одобрения, деньги поступают на карту сразу. При отказе можно подать повторную заявку.
Важно: на короткий период средства предоставляются на максимально выгодных условиях. Чтобы иметь возможность и в дальнейшем пользоваться услугами МФО, лучше возвращать полученные средства строго в срок.
Брать или нет?
Многие люди с настороженностью относятся к МФО, отдавая предпочтение банкам, в которых процедура получения небольших займов намного более длительная и сложная. На самом деле, оформляя заем в МФО, вы составляете договор, в котором прописаны все условия сотрудничества, включая ставки, сроки и прочее. Организация так же, как и банк, имеет разрешение на ведение финансовой деятельности и полностью отвечает за конфиденциальность предоставляемых клиентами данных. А высокие проценты, на которые так любят жаловаться недобросовестные заемщики — закономерный итог просрочек платежей.
Кроме того, здесь клиенты могут стать участниками собственных программ лояльности, делающих сотрудничество взаимовыгодным. Ведь средства могут понадобиться вновь, а у вас уже будет определенная кредитная история в МФО, а значит, в последующие разы вы получите одобрение еще быстрее.
Возврат средств также удобен, можно воспользоваться не только банковским счетом, но и электронными кошельками. Все это делает взаимодействие с МФО простым и понятным.
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