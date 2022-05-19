19 мая
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Потребитель

Где взять займ в 30 тысяч рублей быстро?

Часто людям требуется небольшая сумма денежных средств. Если ее размер не превышает 30 тысяч рублей, то обращаться в банк, как правило, нет смысла. Здесь заемщика ждут долгие проверки и бумажная волокита. Можно попросить в долг у знакомых, но такая мера на фоне существования огромного числа кредитных организаций все чаще кажется неуместной. Удобный вариант, чтобы быстро взять займ 30000 — обращение в микрофинансовую организацию, предоставляющую деньги на выгодных условиях и в короткие сроки.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Быстрый онлайн-займ до 30 тысяч рублей: особенности оформления

Сумма в размере до 30 тысяч рублей считается небольшим кредитом, поэтому его оформление максимально простое:

  • требования к заемщику: российское гражданство, возраст 20+, действующая банковская карта;
  • срок: обычно микрокредит выдается на период до 30 дней, в дальнейшем можно оформить рассрочку платежа;
  • необходимые документы: паспорт, СНИЛС, ИНН;
  • подача заявки: онлайн или в офисе микрофинансовой организации. Рассмотрение происходит быстро, в случае одобрения, деньги поступают на карту сразу. При отказе можно подать повторную заявку.

Важно: на короткий период средства предоставляются на максимально выгодных условиях. Чтобы иметь возможность и в дальнейшем пользоваться услугами МФО, лучше возвращать полученные средства строго в срок.

Брать или нет?

Многие люди с настороженностью относятся к МФО, отдавая предпочтение банкам, в которых процедура получения небольших займов намного более длительная и сложная. На самом деле, оформляя заем в МФО, вы составляете договор, в котором прописаны все условия сотрудничества, включая ставки, сроки и прочее. Организация так же, как и банк, имеет разрешение на ведение финансовой деятельности и полностью отвечает за конфиденциальность предоставляемых клиентами данных. А высокие проценты, на которые так любят жаловаться недобросовестные заемщики — закономерный итог просрочек платежей.

Кроме того, здесь клиенты могут стать участниками собственных программ лояльности, делающих сотрудничество взаимовыгодным. Ведь средства могут понадобиться вновь, а у вас уже будет определенная кредитная история в МФО, а значит, в последующие разы вы получите одобрение еще быстрее.

Возврат средств также удобен, можно воспользоваться не только банковским счетом, но и электронными кошельками. Все это делает взаимодействие с МФО простым и понятным.

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» (ООО МФК «ВЭББАНКИР»). ИНН: 7733812126. ОГРН: 1127746630846. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций за регистрационным номером 2120177002077. Дата внесения 11.09.2012 г.

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