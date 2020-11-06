Методы воздействия и противодействия
Главным оружием черного пиара является дезинформация. Для ее распространения используют разные ресурсы, но самым эффективным на данный момент является интернет. Иногда его заменяет «народная молва». Когда клиент выбирает, в какой из двух рядом стоящих магазинов или фитнес-центров пойти, он ищет отзывы в сети — или спрашивает у знакомых, которые что-то слышали от знакомых.
Что делает черной пиар?
- смещает смысловые акценты
- преувеличивает оплошности или недостатка конкурента
- создает надуманную проблему
- внушает негатив, опираясь на мнение «авторитетных источников»
- ассоциирует бренд конкурента с негативом
Ресурсы распространения черного PR:
- Негативные отзывы. Размещаются на всех возможных ресурсах. Малоэффективно, если конкурент зарегистрировал карточки своего предприятия на популярных сайтах и уже наполняет их такими же заказанными положительными отзывами. Иными слова эта услуга именутся как «управление репутацией компании в интернете».
- Обзоры. В идеале у вас должны быть подконтрольные тематические сайты, которые регулярно выкладывают негативные обзоры. Если их нет — не страшно, в сети полно раскрученных сайтов и блогов, которые профессионально этим занимаются. При этом обзор не должен быть «высосан из пальца». Найдите слабые места конкурента и опишите их в статье, аккуратно смешивая с негативом. И сразу же заказывайте положительный отзыв для себя. У пользователя будет создаваться впечатление, что автор действительно борется с низким качеством товара или услуги и рекомендует лучшее, основываясь на своем опыте.
- Статьи-утки. Если конкурент накопал на вас реальный компромат и выложил в сеть, лучший способ противодействия — признать недостаток (смягчая его) и начать исправляться. Активно и максимально публично. Людям это нравится, они попытаются поддержать «честный» бренд, который «искренне» пытается стать лучше. Но иногда компромат фабрикуется и жертве черного PR остается только оправдываться. В таком противодействии люди встанут на сторону той «правды», которая говорится громче, чаще и звучит убедительнее.
Возможно, в рамках определений и терминов PR звучит непонятно, на самом деле «этим» занимаются абсолютно все, вплоть до продавцов на рыночных прилавках.
Источник: черный пиар конкурентов в бизнесе
Новости компаний