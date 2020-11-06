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Черный пиар как прямое следствие конкуренции

Словосочетание «черный пиар» ассоциируется с обманом и поливанием грязью. На самом деле в таком ключе он используется в политической сфере и то изредка. Современные информационные войны стали изящнее. А профессиональный черный пиар — вообще довольно редкая вещь! Такие специфичные услуги необходимо заказывать у экспертов в подобной области. Например, в агентстве StudioMIR — https://studiomir.net/uslugi/antireklama-konkurentov-zakazat-cherniy-pr

Когда же дело касается бизнеса, PR, вне зависимости от цвета, становится частью добросовестной (и не очень) конкуренции. Продвигая свое детище, предприниматель стремится высвободить нишу на конкурентном поле, что невозможно без дискредитации брендов, которые ее раньше занимали.

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Методы воздействия и противодействия

Главным оружием черного пиара является дезинформация. Для ее распространения используют разные ресурсы, но самым эффективным на данный момент является интернет. Иногда его заменяет «народная молва». Когда клиент выбирает, в какой из двух рядом стоящих магазинов или фитнес-центров пойти, он ищет отзывы в сети — или спрашивает у знакомых, которые что-то слышали от знакомых.

Что делает черной пиар?

  • смещает смысловые акценты
  • преувеличивает оплошности или недостатка конкурента
  • создает надуманную проблему
  • внушает негатив, опираясь на мнение «авторитетных источников»
  • ассоциирует бренд конкурента с негативом
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Ресурсы распространения черного PR:

  1. Негативные отзывы. Размещаются на всех возможных ресурсах. Малоэффективно, если конкурент зарегистрировал карточки своего предприятия на популярных сайтах и уже наполняет их такими же заказанными положительными отзывами. Иными слова эта услуга именутся как «управление репутацией компании в интернете».
  2. Обзоры. В идеале у вас должны быть подконтрольные тематические сайты, которые регулярно выкладывают негативные обзоры. Если их нет — не страшно, в сети полно раскрученных сайтов и блогов, которые профессионально этим занимаются. При этом обзор не должен быть «высосан из пальца». Найдите слабые места конкурента и опишите их в статье, аккуратно смешивая с негативом. И сразу же заказывайте положительный отзыв для себя. У пользователя будет создаваться впечатление, что автор действительно борется с низким качеством товара или услуги и рекомендует лучшее, основываясь на своем опыте.
  3. Статьи-утки. Если конкурент накопал на вас реальный компромат и выложил в сеть, лучший способ противодействия — признать недостаток (смягчая его) и начать исправляться. Активно и максимально публично. Людям это нравится, они попытаются поддержать «честный» бренд, который «искренне» пытается стать лучше. Но иногда компромат фабрикуется и жертве черного PR остается только оправдываться. В таком противодействии люди встанут на сторону той «правды», которая говорится громче, чаще и звучит убедительнее.

Возможно, в рамках определений и терминов PR звучит непонятно, на самом деле «этим» занимаются абсолютно все, вплоть до продавцов на рыночных прилавках.

Источник: черный пиар конкурентов в бизнесе

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