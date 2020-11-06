Словосочетание «черный пиар» ассоциируется с обманом и поливанием грязью. На самом деле в таком ключе он используется в политической сфере и то изредка. Современные информационные войны стали изящнее. А профессиональный черный пиар — вообще довольно редкая вещь! Такие специфичные услуги необходимо заказывать у экспертов в подобной области. Например, в агентстве StudioMIR — https://studiomir.net/uslugi/antireklama-konkurentov-zakazat-cherniy-pr

Когда же дело касается бизнеса, PR, вне зависимости от цвета, становится частью добросовестной (и не очень) конкуренции. Продвигая свое детище, предприниматель стремится высвободить нишу на конкурентном поле, что невозможно без дискредитации брендов, которые ее раньше занимали.