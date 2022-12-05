16 гигабайт в месяц. В «Мегафон» выяснили, какой из алтайских городов больше всего сидит в интернете

Как показывает обезличенная аналитика оператора, жители Барнаула лидируют по количеству потребляемого трафика. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:
- Барнаул — 16,3 Гб на пользователя
- Новоалтайск — 14,5 Гб
- Белокуриха — 13,4 Гб
- Горняк — 13,3 Гб
- Бийск — 11,7 Гб
Для сравнения один среднестатистический житель Алтайского края «прокачивает» 14,5 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 12% и составлял 12,9 Гб. Рейтинг выглядел аналогично -самыми «качающими» были жители Барнаула.
А вот по количеству телефонных звонков «пятерка» лидеров кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Рубцовск и Заринск. Если большинство жителей региона проговаривают в месяц по 7 часов 49 минут, то общительные абоненты Камня-на-Оби — 9 часов 54 минуты.
— Наша основная задача — обеспечить качественной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом как крупные города Алтайского края, так и все районы региона. В этом году модернизация и стройка новой телеком-инфраструктуры прошла более чем в 100 населенных пунктах края. Мы расширили пропускную способность сети в Барнауле, Славгороде и Яровом, а в малочисленных и достаточно удаленных локациях региона, таких как Октябрьский, Кирпичный, Самарка, Зятьково и Кучук, улучшили качество голосовых звонков и нарастили скорость мобильного интернета, — комментирует Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай.
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