16 гигабайт в месяц. В «Мегафон» выяснили, какой из алтайских городов больше всего сидит в интернете

Компания «Мегафон» регулярно проводит масштабные исследования. Очередное показало, что жители Барнаула проводят больше всего времени в интернете, в сравнении с другими городами региона. Что еще показала аналитика «Мегафона» и к чему приведут открытия — наш материал.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, жители Барнаула лидируют по количеству потребляемого трафика. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

Барнаул — 16,3 Гб на пользователя Новоалтайск — 14,5 Гб Белокуриха — 13,4 Гб Горняк — 13,3 Гб Бийск — 11,7 Гб

Для сравнения один среднестатистический житель Алтайского края «прокачивает» 14,5 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 12% и составлял 12,9 Гб. Рейтинг выглядел аналогично -самыми «качающими» были жители Барнаула.

А вот по количеству телефонных звонков «пятерка» лидеров кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Рубцовск и Заринск. Если большинство жителей региона проговаривают в месяц по 7 часов 49 минут, то общительные абоненты Камня-на-Оби — 9 часов 54 минуты.