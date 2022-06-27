27 июня
﻿
Потребитель

Глава Общероссийского объединения пассажиров положительно оценил организацию движения транспорта в объезд моста на Новом рынке

Администрации Барнаула удалось за короткие сроки успешно перестроить работу всего общественного транспорта краевой столицы. Так считает член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Фото: Андрей Чурилов

Общественник находился с рабочим визитом в Сибирском федеральном округе. И решил оценить реализацию масштабного проекта федерального уровня — реконструкции моста на Новом рынке. Финансирование проекта ведётся за счёт средств инфраструктурного кредита — 1,7 млрд рублей, — предоставленного Алтайскому краю в рамках федерального проекта.

Мост через железнодорожные пути закрыли в конце мае. Для удобства передвижения пешеходов и транспорта городская администрация перераспределила поток движения с проспекта Ленина на проспект Калинина и прилегающие улицы. Кроме того, для общественного транспорта выделилил полосы движения. Дополнительно для пешеходов оборудовали обходные пути и лестницы с пандусами.

Илья Зотов, Иван Гармат.
Илья Зотов, Иван Гармат.
Фото: Андрей Чурилов

— На трехпролетном путепроводе демонтировано 90% несущих конструкций, на восьмипролетном — более 40%. Демонтирована вся контактная сеть. Завершается работа по строительству второго разворотного моста в районе «Дома быта». Основной объем демонтажных работ будет завершён в июле. Мы идём хорошими темпами по ходу выполнения работ, — рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Иван Гармат.

В Общероссийском объединении пассажиров отмечают масштабность работ в Барнауле и подчеркивают большую ответственность властей всех уровней.

Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Андрей Чурилов

— Любой город — сложная инфраструктура, состоящая из учёта интересов жителей и автомобилистов. Есть такие работы, которые нельзя оттягивать, ведь любые замедления могут привести к негативным последствиям. Важно всегда принимать такие решения, которые бы опережали подобные негативные события и не допускали аварийных ситуаций на дорогах. Поэтому то, что происходит сейчас в Барнауле — ремонт моста — большая ответственность органов власти. Сегодня я лично убедился в том, что органы власти работают в максимально открытом формате. Они действительно слышат жителей и настраивают свою работу на то, чтобы создать максимально комфортные условия для передвижения каждого. Большинство горожан пользуются общественным транспортом. Считаю одной из главных задач городских властей — создать комфортные условия проезда для людей, использующих общественный транспорт, в частности для семей с детьми, студентов и пенсионеров, — отметил Илья Зотов.

Также член Общественной палаты России назвал опыт Барнаула в части ввода специального пересадочного проездного билета, который дает возможность горожанам при переходе через путепровод на проспекте Ленина бесплатно продолжить движение на электротранспорте, — ведущим в стране.

— Возможность бесплатной пересадки в течение 100 минут — уникальный опыт. Самая большая пересадка была в Москве: её длительность — 90 минут. Это позитивная мера, которая не несёт нагрузку на семейный бюджет. Больше таких примеров грамотного комплексного подхода — реконструкция путепровода, ввод выделенных полос и специального проездного билета — в России нет. Мы видим, что в Барнауле ведётся большая системная работа с учётом интересов горожан, — отметил Илья Зотов.

Высоко оценивают ход ремонтных работ и в Общественной палате краевой столицы.

Заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен
Заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен
Фото: Андрей Чурилов

— В Общественной палате города ремонт моста находится на особом контроле. Мы видим не только хороший темп работ, но и грамотную организацию дорожного движения. Радует, что в еженедельном режиме глава города Вячеслав Франк вместе с заместителями проводит выездные рабочие совещания на мосту. Спасибо Вячеславу Франку и его команде за особый контроль над этим объектом. Надеемся, что по завершению работ мы вместе с жителями сможем поставить позитивную оценку, — подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен.

До конца 2023 года Барнаул должен полностью завершить реконструкцию моста. Проезжая часть будет расширена с четырёх до шести полос, а тротуары — до трёх метров. Планируется завершить ремонт к ноябрю 2023 года.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость