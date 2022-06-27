Глава Общероссийского объединения пассажиров положительно оценил организацию движения транспорта в объезд моста на Новом рынке

Общественник находился с рабочим визитом в Сибирском федеральном округе. И решил оценить реализацию масштабного проекта федерального уровня — реконструкции моста на Новом рынке. Финансирование проекта ведётся за счёт средств инфраструктурного кредита — 1,7 млрд рублей, — предоставленного Алтайскому краю в рамках федерального проекта.

Мост через железнодорожные пути закрыли в конце мае. Для удобства передвижения пешеходов и транспорта городская администрация перераспределила поток движения с проспекта Ленина на проспект Калинина и прилегающие улицы. Кроме того, для общественного транспорта выделилил полосы движения. Дополнительно для пешеходов оборудовали обходные пути и лестницы с пандусами.

Илья Зотов , Иван Гармат. Фото: Андрей Чурилов

— На трехпролетном путепроводе демонтировано 90% несущих конструкций, на восьмипролетном — более 40%. Демонтирована вся контактная сеть. Завершается работа по строительству второго разворотного моста в районе «Дома быта». Основной объем демонтажных работ будет завершён в июле. Мы идём хорошими темпами по ходу выполнения работ, — рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Иван Гармат.

В Общероссийском объединении пассажиров отмечают масштабность работ в Барнауле и подчеркивают большую ответственность властей всех уровней.

Член Общественной палаты Российской Федерации , председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Андрей Чурилов

— Любой город — сложная инфраструктура, состоящая из учёта интересов жителей и автомобилистов. Есть такие работы, которые нельзя оттягивать, ведь любые замедления могут привести к негативным последствиям. Важно всегда принимать такие решения, которые бы опережали подобные негативные события и не допускали аварийных ситуаций на дорогах. Поэтому то, что происходит сейчас в Барнауле — ремонт моста — большая ответственность органов власти. Сегодня я лично убедился в том, что органы власти работают в максимально открытом формате. Они действительно слышат жителей и настраивают свою работу на то, чтобы создать максимально комфортные условия для передвижения каждого. Большинство горожан пользуются общественным транспортом. Считаю одной из главных задач городских властей — создать комфортные условия проезда для людей, использующих общественный транспорт, в частности для семей с детьми, студентов и пенсионеров, — отметил Илья Зотов.

Также член Общественной палаты России назвал опыт Барнаула в части ввода специального пересадочного проездного билета, который дает возможность горожанам при переходе через путепровод на проспекте Ленина бесплатно продолжить движение на электротранспорте, — ведущим в стране.

— Возможность бесплатной пересадки в течение 100 минут — уникальный опыт. Самая большая пересадка была в Москве: её длительность — 90 минут. Это позитивная мера, которая не несёт нагрузку на семейный бюджет. Больше таких примеров грамотного комплексного подхода — реконструкция путепровода, ввод выделенных полос и специального проездного билета — в России нет. Мы видим, что в Барнауле ведётся большая системная работа с учётом интересов горожан, — отметил Илья Зотов.

Высоко оценивают ход ремонтных работ и в Общественной палате краевой столицы.

Заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен Фото: Андрей Чурилов

— В Общественной палате города ремонт моста находится на особом контроле. Мы видим не только хороший темп работ, но и грамотную организацию дорожного движения. Радует, что в еженедельном режиме глава города Вячеслав Франк вместе с заместителями проводит выездные рабочие совещания на мосту. Спасибо Вячеславу Франку и его команде за особый контроль над этим объектом. Надеемся, что по завершению работ мы вместе с жителями сможем поставить позитивную оценку, — подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен.

До конца 2023 года Барнаул должен полностью завершить реконструкцию моста. Проезжая часть будет расширена с четырёх до шести полос, а тротуары — до трёх метров. Планируется завершить ремонт к ноябрю 2023 года.