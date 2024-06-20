«Горячие новинки» в «Любовь и суши»

«Любовь и суши» — известная доставка еды в Барнауле. За минувший год продукцию компании попробовали более 150 000 барнаульцев, а компания всегда попадает в первую десятку 2ГИС в категории «Доставки еды» по популярности среди горожан.

«Горячие новинки» — для тех, кто любит роллы в формате темпура. Перед нарезкой порция сначала обваливается в панировочных сухарях «Панко» и обжаривается во фритюре. Для сохранения сочности во время доставки используют соус: спайси или унаги.

Новинки от бренда «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В. Новинки от бренда «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В. Новинки от бренда «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В. Новинки от бренда «Любовь и суши». Источник: ИП Линьков Д. В.

Новые блюда уже доступны к заказу на сайте в разделе «Темпура роллы». Компания доставляет их практически по любому адресу Барнаула. Для доставки в дальние районы можно воспользоваться услугами сторонних курьеров.

Если вы еще не заказывали роллы в доставке еды «Любовь и суши» — можно воспользоваться постоянной акцией для новых клиентов. Введите промокод LOVE на сайте и получите ролл «Инь Янь» в подарок на первый заказ от 1499 рублей.

Промокод LOVE действует бессрочно. Источник: ИП Линьков Д. В.

Данный ролл является одним из лидеров продаж в меню компании. В составе — сливочный сыр Cremette (Креметте) , цыпленок, огурец и фирменный яки соус. Чтобы получить подарок введите промокод LOVE на сайте lubovsushi.ru.

Сайт: https://lubovsushi.ru

Телефон: +7 3852 59-11-99

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