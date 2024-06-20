20 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Потребитель
Erid: F7NfYUJCUneLsWT8KYck

«Горячие новинки» в «Любовь и суши»

«Любовь и суши» — известная доставка еды в Барнауле. За минувший год продукцию компании попробовали более 150 000 барнаульцев, а компания всегда попадает в первую десятку 2ГИС в категории «Доставки еды» по популярности среди горожан.

Хрустящая четвёрка в стиле темпура — уже в меню.
Хрустящая четвёрка в стиле темпура — уже в меню.
Источник: ИП Линьков Д. В.

«Горячие новинки» — для тех, кто любит роллы в формате темпура. Перед нарезкой порция сначала обваливается в панировочных сухарях «Панко» и обжаривается во фритюре. Для сохранения сочности во время доставки используют соус: спайси или унаги.

Новинки от бренда «Любовь и суши».
Новинки от бренда «Любовь и суши».
Источник: ИП Линьков Д. В.
Новинки от бренда «Любовь и суши».
Новинки от бренда «Любовь и суши».
Источник: ИП Линьков Д. В.
Новинки от бренда «Любовь и суши».
Новинки от бренда «Любовь и суши».
Источник: ИП Линьков Д. В.
Новинки от бренда «Любовь и суши».
Новинки от бренда «Любовь и суши».
Источник: ИП Линьков Д. В.

Новые блюда уже доступны к заказу на сайте в разделе «Темпура роллы». Компания доставляет их практически по любому адресу Барнаула. Для доставки в дальние районы можно воспользоваться услугами сторонних курьеров.

Если вы еще не заказывали роллы в доставке еды «Любовь и суши» — можно воспользоваться постоянной акцией для новых клиентов. Введите промокод LOVE на сайте и получите ролл «Инь Янь» в подарок на первый заказ от 1499 рублей.

Промокод LOVE действует бессрочно.
Промокод LOVE действует бессрочно.
Источник: ИП Линьков Д. В.

Данный ролл является одним из лидеров продаж в меню компании. В составе — сливочный сыр Cremette (Креметте) , цыпленок, огурец и фирменный яки соус. Чтобы получить подарок введите промокод LOVE на сайте lubovsushi.ru.

Сайт: https://lubovsushi.ru

Телефон: +7 3852 59-11-99

16+

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ИП Линьков Д. В.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость