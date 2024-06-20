«Горячие новинки» в «Любовь и суши»

«Горячие новинки» — для тех, кто любит роллы в формате темпура. Перед нарезкой порция сначала обваливается в панировочных сухарях «Панко» и обжаривается во фритюре. Для сохранения сочности во время доставки используют соус: спайси или унаги.
Новые блюда уже доступны к заказу на сайте в разделе «Темпура роллы». Компания доставляет их практически по любому адресу Барнаула. Для доставки в дальние районы можно воспользоваться услугами сторонних курьеров.
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Данный ролл является одним из лидеров продаж в меню компании. В составе — сливочный сыр Cremette (Креметте) , цыпленок, огурец и фирменный яки соус. Чтобы получить подарок введите промокод LOVE на сайте lubovsushi.ru.
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