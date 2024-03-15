Гостеприимно и очень вкусно. Чем поразило традиционное грузинское застолье ресторана «Рыжая цапля»

В последний день зимы в барнаульском ресторане «Рыжая цапля» прошло традиционное грузинское застолье под названием «Супра». Скажем сразу: это не просто вечер за вкусной едой, это настоящий праздник кулинарии, гостеприимства широкой души и веселья. Настоящий праздник, объединяющий всех за большим столом. Как это было, altapress.ru смог увидеть своими глазами.

Чем примечательно место

«Рыжая цапля» — уютный аутентичный ресторан в спальном районе Барнаула с приятным интерьером из камня и дерева — материалов, которые ассоциируются с самой Грузией.

Потчевать национальной кухней здесь начали не так давно — всего полтора года назад, но распробовать ее посетители уже успели.

Совладелец заведения Дарья Бондарева рассказывает: если раньше в «Рыжую цаплю» приходили в основном жители близлежащего микрорайона, то теперь приезжают и из других частей города.

Едут они сюда ради настоящей грузинской кухни, да-да, именно грузинской. В «Рыжей цапле» решили не идти по пути других кавказских ресторанов, делая меню более европейским, а наоборот наполнили его национальными позициями. Специи и основные ингредиенты для их приготовления в Барнаул специально доставляют из Грузии.

А здесь, на месте, над тем, чтобы все получилось безумно вкусно, «колдуют» два известных шеф-повара — Данил Шахов и Вячеслав Андреев. И у них хорошо получается.

Что такое супра

В грузинских традициях супра — это любое застолье, будь то шумная свадьба, именины или просто ужин с друзьями и родственниками. Главное, что было очень вкусно и гостеприимно.

А еще супра — это всегда большой длинный стол и долгие часы, проведенные за ним. В семьях Грузии есть истории, когда старейшины могли гулять на супре круглые сутки.

Грузинское застолье в «Рыжей цапле» провели уже во второй раз. Дарья Бондарева рассказывает, что не успели отгулять первую супру, гости начали спрашивать, когда же следующая.

В этот раз все было невероятно вкусно. Только вариантов салатов гостям представили три — с запеченными баклажанами и мягким сыром, с нежной курицей и салатом, с зеленью, грецким орехом и песто.

А какое было горячее! Шеф-повар Данил Шахов сам лично представил блюдо — нежное мясо барашка томили целых семь часов без единой специи. Только соль. Это позволило сохранить первозданный вкус.

Чем еще удивляли гостей

Супра — традиционное грузинское застолье с музыкой и танцами. Фото: Анастасия Шипилова.

Супра — это не только изысканные национальные блюда, но и невероятная атмосфера прекрасной Грузии — ее музыка и танцы. Где еще каждый желающий может попробовать себя в изучении лезгинки? Или, например, узнать, как лучше замариновать шашлык? Да-да, все это было на супре.

Гости «Рыжей цапли» оказались в восторге и снова спросили, когда же следующее застолье?

Супра — традиционное грузинское застолье с музыкой и танцами. Фото: Анастасия Шипилова.

Семейный ресторан «Рыжая цапля»

Барнаул, Взлётная, 57

+7 (3852) 299‒798

Режим работы: с 12.00 до 24.00

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